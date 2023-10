USAs F1 GP: Charles Leclerc tar stanga

Under voldsom hete og foran fullsatte tribuner tok Charles Leclerc karrierens 21. pole position denne fredagen i Austin.

Ved rattet på Ferrari slo monegaskeren Lando Norris» McLaren med 13 cent og Lewis Hamiltons Mercedes med mer enn et pust.

For tolv måneder siden på polet måtte Carlos Sainz nøye seg med den andre røde bilen for fjerde gang denne gangen, med George Russells Mercedes som fullførte topp 5.

Og hva med Max Verstappen? På toppen av rangstigen for 5k fikk Red Bull-føreren sin beste tid kansellert fordi han ikke respekterte banegrensene.

Som trippel verdensmester mislyktes Alpin av Pierre Gasly og Esteban Ocon på 6. plass, andre RB19 Sergio Perez sin flygende runde var fortsatt tøff under trening og McLaren til Oscar Piastri var mindre inspirert. Denne gangen over lagkameraten.

For første gang denne sesongen nådde ikke Fernando Alonso Q3. Spanjolen mislyktes til og med i Q1. Aston-føreren starter som nummer 17 ved GP i Texas denne søndagen klokken 21.00, mens Logan Sergeant vil bringe bakdelen under kontroll over Williams igjen foran hjemmepublikummet.

Som en påminnelse arrangeres sprintrennet fra midnatt i kveld.