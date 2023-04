USAs hemmelige dokumentlekkasje: Mistenkt arrestert

jeg erUSAs justisminister Merrick Garland kunngjorde torsdag at en Air National Guard-ansatt mistenkt for å lekke graderte sikkerhetsdokumenter er arrestert, noe som øker frykten for en «ekstremt høy» risiko for USAs nasjonale sikkerhet.

Mistenkte Jack Teixeira ble «tatt i varetekt uten hendelser» og skal etter planen møte i retten i delstaten Massachusetts (nordøst) snart, sa Merrick Garland i en kort pressekonferanse.