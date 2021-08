USAs olympiske fotball for kvinner starter i 1996

Macmillans sjarm fortsatte i det 19. minutt i gullmedaljekampen på samme sted fire dager senere. Til tross for at han spilte med en ankelskade, scoret Hamm begge deler. Kristen Lilly krysset fra venstre ving til Hamm, som skjøt fra venstre stolpe. Returen kom tilbake til Macmillan, som scoret fire meter unna for å score sitt tredje mål i turneringen.

I likhet med MacMillan har Milbrett også kommet seg inn i laget, takket være DiCicco. “Det viktigste for meg er at han er den første treneren som virkelig gir meg en sjanse til å skinne,” sa hun. “Jeg følte at han var en grei mann. Hjertet hans var på rett sted.”

Med stillingen 1-1 i det 68. minutt fant Milbert seg på rett sted til rett tid.

Forsvarer Joey Fossett snappet opp en pasning til høyre og driblet forbi midten av feltet før han passerte til Hamm. Fawcett sluttet aldri å løpe mot straffefeltet da Hamm traff den med en perfekt gjennomspill.

Milbrett så spillet utvikle seg og spurte den lange veien inn i sekstenmeteren, klar for et innlegg, dårlig klarering eller retur. Hun kunne ikke tro at ingen hadde tatt henne.

“Det er som om de har glemt meg,” sa hun. “Jeg aner ikke at jeg ble alene.”

Fawcett sendte et kryss inn i boksen mot Millbrite.

“Det er ikke lett å score, men når du er alene og lagkameraten etterlater deg med et perfekt kryss, er det en av de enkleste øyeblikkene du kan ha,” sa hun. “Det kommer bare an på din stil, posisjonering og timing for å slå ballen og skyte den. Bare unngå keeperen.”

Som jeg gjorde fra seks meter. 2-1 USA.

Milbrite feiret med en salto. Det amerikanske fokuset flyttet til avslutningen av kampen.

Etter 22 minutter og litt skadetid brøt feltet ut igjen. De olympiske mesterne hilste på fansen, da de danset rundt på Stanford Stadium med amerikanske flagg før medaljeseremonien.