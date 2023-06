USAs president Joe Biden henvender seg ved et uhell til «president» Rishi Sunak

Språket fant sted kort tid før de to mennene skulle konsultere diplomatisk. «Herr president… Herr president, jeg har forfremmet deg. Herr statsminister, det er fantastisk å se deg forandre deg igjen,” kunngjorde Joe Biden.

Tidligere har den amerikanske presidenten allerede opplevd noen vanskeligheter under sine taler. På et besøk i Irland i april forvekslet han det newzealandske rugbylagets kallenavn «All Blacks» med «Black and Tans», den kontroversielle polititjenesten som London hadde utplassert til Emerald Isle på den tiden. Irsk uavhengighet på begynnelsen av 20-tallet av forrige århundre.