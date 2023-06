USAs president Joe Biden snubler og faller på scenen under en militær seremoni

Vi så ham peke på denne posen med sand som for å plassere en enhet på åstedet, og forklare årsaken til at den falt.

I juni 2022 skapte et bilde av en demokrat som falt ned under en sykkeltur allerede oppsikt. Igjen våknet Joe Biden og fikk ingen spesielle fysiske konsekvenser.

Demokratens siste helsesjekk, i februar, fant ham ved god helse. Men ifølge meningsmålinger mener et flertall av amerikanerne at han er for gammel til å stille for en ny periode.