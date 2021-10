USAs tidligere president Bill Clinton er skrevet ut fra sykehuset

Tidligere amerikanske president Bill Clinton, 75, ble skrevet ut fra et sykehus i California tirsdag etter å ha blitt innlagt med en infeksjon søndag morgen, sa lederen for det medisinske teamet som behandlet ham.

“Clinton ble løslatt fra UC Irwin Medical Center i dag,” sa Dr. Albash N. Amin sa i en uttalelse utgitt på Twitter av Clintons talsmann. Liveopptak fra CNN Clinton, sammen med kona Hillary, iført ansiktsmaske, forlot anlegget og ga tommelen opp foran kameraene.

“Feberen og antallet hvite blodlegemer er tilbake til det normale, og han drar hjem til New York for å fullføre behandling med antibiotika,” sa Dr. Amin.

Den tidligere presidenten ville ha tilbrakt fem netter på sykehus.

Ifølge amerikanske medier led han først av en urinveisinfeksjon, som spredte seg til blodet og forårsaket sepsis.

Han følte seg sliten da han var på et arrangement relatert til stiftelsen hans i California. Han dro til sykehuset, der risikoen for Covit-19 eller hjerteproblemer ble utelukket.

Hun bor sammen med Hillary Clinton i Chappaqua, New York.

Fra 1993 til 2001 sto USAs president Bill Clinton overfor en rekke helseproblemer tidligere. Han måtte legges inn på sykehus i 2004. Han gjennomgikk fire ganger koronar bypass-operasjon for å rydde fire arterier, og i 2010 gjennomgikk han angioplastikk. Dette fikk ham til å følge et vegetarisk kosthold og offentlig diskutere kostholdsendringene han påtok seg for å holde seg bedre. – Hvis jeg ikke hadde spist så mange burgere og biffer og hadde mindre stress i livet mitt, hadde ting vært annerledes, sa han til ABC -kanalen.