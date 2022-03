USB-C, god batterilevetid, 1 TB lagring og mer.

På Douyin, TikToks søster sosiale nettverk dedikert til det kinesiske markedet, ble en bruker nylig snakket om for en video der han presenterte en original kreasjon, for å si det mildt.

Mannen, med kallenavnet Yang Changshun Repairman, er åpenbart en smarttelefonmonteringsspesialist, ettersom han klarte å designe en iPhone med fantastiske funksjoner, basert på 13 Pro Max-modellen. Ser du i det hele tatt hva dette iPhone 13 Pro Max Ultra :

Batterikapasiteten doblet sammenlignet med iPhone 13 Pro Max

Lagt til USB-C-port

Lagt til 3,5 mm hodetelefonkontakt

Internt kjølesystem med dobbel vifte for A15 Bionic-brikken (lar den opprettholde bedre ytelse enn passiv kjøling på iPhone 13 Pro Max)

1 TB lagringsplass

For å få plass til alt dette i et iPhone-deksel, måtte den kommende Dr. Frankenstein doble tykkelsen på dekselet. Resultatet er en ekte murstein. Det er sant at mye mindre praktisk og sikkert tyngre å bære enn en iPhone 13 Pro Max, denne iPhone 13 Pro Max Ultra har noe under panseret.

Hvis manipulasjonen åpenbart ikke er tilgjengelig for alle, kan vi hilse på arbeidet til teknikeren, som oppnår reell ytelse. Du kan finn alle videoene av unnfangelsen av udyret her.

Og her er noen bilder:

Vi lurer fortsatt på om vi ikke ville ha denne iPhone Ultra til daglig bruk. Det må innrømmes at autonomi er ønskelig. 3,5 mm hodetelefonkontakten minner meg videre om at jeg dessverre fortsatt har et par Earpods som fortsatt samler støv på hyllen. Og da kan USB-C-porten endelig få alle til å bli enige om universaliteten til tilkobling i smarttelefoner, en av de store arbeidshestene i EU for tiden, i tillegg.

Og du, frister denne iPhone 13 Pro Max Ultra deg?