Usbek & Rica – “Målet til Metavers er klart: å gradvis fjerne Facebook fra prosjektene til Mark Zuckerbegs selskap”

Derfor tilbyr Silicon Valley oss en ønskelig fremtid … Men ønskelig for hvem?

Derfor har vi gjennomgått alle mulighetene som etableringen av et Metaverse gir, på overflaten. Men hvis vi graver dypere, kan vi se andre fordeler som svarer til en godt utformet strategi av Mark Zuckerberg.

For det første fordeler for selskapet selv. I kunngjøringsvideoen hans fanget et element av Facebook-farens tale mitt øye. Han ser ut til å ville insistere på at Facebook ikke lenger representerer prosjektene til selskapet som helhet. I følge han, “Vårt merke er så sterkt knyttet til et av produktene våre (Facebook, red.anm.), at det ikke lenger kan representere alle våre prosjekter.” Etter hvert håper Mark Zuckerberg “At vi vil bli vurdert som et Metaverse-selskap.” Siste statskupp for det sosiale nettverket: «Vi vil jobbe med Metaverse, ikke med Facebook. Derfor trenger du ikke bruke Facebook for å bruke våre andre tjenester “forklarer på slutten av videoen.

Tilnærmingen er derfor klar: eliminer gradvis Facebook fra selskapets prosjekter til, hvorfor ikke, navnet forsvinner. Og dette er forståelig, med tanke på alle gryteretter knyttet til Cambridge Analytica-skandalen, der det sosiale nettverket er mistenkt for å ha påvirket resultatet av den amerikanske presidentkampanjen i 2016, inntil de nylige avsløringene fra de ansatte i det sosiale nettverket som anklager sistnevnte sett overskudd før innholdsmoderering, Facebooks popularitetsindeks er klart på halv stang. Å lansere Metaverse er derfor en måte å gradvis begrave et sosialt nettverk som gradvis blir urovekkende for firmaet og som lever sine siste år av regjeringstid.

Men vil alt dette gjøre slutt på lovbruddene som Mark Zuckerberg er anklaget for? I dag vet vi at Facebook, til tross for at det tilsynelatende er gratis, egentlig ikke er det. For øyeblikket er ingen informasjon om den økonomiske modellen til Metavers avslørt, men det er en sikker innsats at en inntektsgenerering av samme type vil bli brukt, det vil si bruken av våre data som et forhandlingskort, for mer eller mindre ortodokse formål.

Éric Sadin, i sin bok Silikonisering av verdendefinerer denne nye økonomien som en “livsindustri”. Ifølge ham er livsnæringen definert som faktum “Ta kapital på de minste manifestasjonene av livet, og forårsake fremveksten av en økonomi støttet av uavbrutt strømmer av liv og verden.” Med, som et langsiktig mål, “At nesten alle individuelle og kollektive handlinger genererer data (…) underlagt flere operasjoner, hovedsakelig av kommersiell karakter.”

The Metavers: en fremtid å gjenoppfinne, i all dens kompleksitet

Mark Zuckerberg håper at om 10 år vil Metaverse og alle dens applikasjoner bli “konvensjonell”, hørsel tilgjengelig for alle og mye brukt. For 10 år siden ville 3D-printere også blitt “must haves” i ethvert hjem … For å unngå en ny feil, er det etter min mening viktig at vår teknologiske Jedi vender tilbake til jorden og blir med oss ​​Padawan, i våre daglige trengsler. Det er åpenbart at Metaverset ikke passer hensynet til flertallet av befolkningen, så vel som problemene vårt nåværende samfunn står overfor.