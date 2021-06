USD / NOK vipper høyere etter sterke detaljhandelsdata i Norge

USD / NOK-paret steg noe mandag, selv etter det relativt sterke norske detaljhandelsnummeret. Fokus skifter til det kommende OPEC + -møtet og amerikanske lønnummer for ikke-gårdsbruk. Det handles til 8,5083, som er 0,67% høyere enn forrige ukes laveste.

USD / NOK prishandling

Detaljhandel i Norge

Det forventes at norsk økonomi vil fortsette å prestere godt når landet styrker vaksinasjonskampanjen og ettersom oljeprisen stiger. Publiserte data Mandag viste at detailsalget i landet hoppet opp i mai. Totalt salg forventes å komme inn på 5,8% å / å etter å ha økt 0,4% i forrige måned.

Som i de fleste europeiske land var den største bidragsyteren til sterkt salg klær mens folk begynte å reise. Kles- og møbelbutikker steg mens dagligvarer og e-handel gikk ned. I alt økte detaljhandel 5,4% fra mai 2020 til mai 2021.

Andre økonomiske data fra Norge var relativt sterke. PMI for produksjon og tjenester hoppet mens husholdningenes forbruk økte. På den annen side falt inflasjonen i Norge noe.

Analytikere ved ING forventer at USD / NOK reagerer på det kommende OPEC + -møtet. I den vil ledere diskutere hvilke tiltak som skal iverksettes nå når prisen på råolje er oppe. Brent steg til over $ 75 mens West Texas Intermediate (WTI) steg til $ 74. Noen analytikere forventer at medlemmene skal begynne å øke produksjonen med rundt 500 000 fat per dag.

OPEC + -møtet er viktig for USD / NOK fordi Norge er en stor eksportør av råolje. Landet eksporterer mer enn 1,1 millioner fat per dag. Som sådan gjør NOK det bra når oljeprisen går opp. ING Analytikere bemerker:

“Vi forventer at EUR / NOK vil avslutte året på 9,80, og at NOK vil være en av de få valutaene som vinner mot dollaren – selv når Fed blir hawkisk.”

Paret vil også reagere på de siste amerikanske ikke-gårdslønningene på grunn av fredag. Tallene forventes å vise at økonomien tilførte mer enn 200 000 jobber i juni mens arbeidsledigheten falt til 5,7%.

Teknisk analyse av amerikanske dollar / norske kroner

USD / NOK teknisk diagram

Den amerikanske dollar / norske krone har falt betydelig de siste dagene. Den har gått fra 8.7177 til 8.5172 i dag. På fire-timers diagrammet sitter paret fast på de 25-dagers og 50-dagers vektede glidende gjennomsnitt (EMA). Det er også litt over den viktige støtten vist i blått. Denne støtten kobler høydepunktene i mai. Relative Strength Index (RSI) flyttet seg også fra det overkjøpte nivået på 85 til 50. Derfor kan paret fortsette å synke ettersom bjørnene retter seg mot neste støtte på 8.400.