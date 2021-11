Usikkerhet for Bodard og Tapsopa la Condois-Standard, Gillette positiv for Kovit-19

Å bekrefte. Dette er hovedformålet med standarden i Kent denne søndagen. Etter den første seieren i Elsner-tiden i Pro League mot Jupiter, ønsker Roach å oppnå en forestilling på Kellogg Arena. “For å gjøre dette, må vi være mer defensive og forbedre evnen til å holde ballen.”, påpeker Rouches-trener.

Før dette møtet står Luca Elsner overfor ytterligere to usikkerhetsmomenter. De handler om Abdul Tapshoba (quadriceps) og Arnaud Bodard (kne). “Abdul trener igjen, men jeg følte at han scoret høyere enn jeg forventet fysisk. La oss se om vi kan legge ham til laget. For Arnad er utviklingen positiv, men ennå ikke klar. Vi håper det er raskt før kampen.





Med unntak av Daouda Peeters, som har vært fraværende i flere måneder (nevrologisk), vil T1 Rouche savne Nicolas Gavory denne helgen. “På torsdag skjønte han at det var et lite gen i lårbenet. Ultralyden viste et lite sår som ville kreve ti dagers behandling.”Daglige myndighetskontroller avslørte dessuten ingenting for soldatene, men for staben. Leigh keepertrener Jean-François Gillet har faktisk blitt isolert etter en positiv test for noen dager siden. Så han vil ikke påta seg den herlige reisen.