Usman Temple – All fotball vil bli tildelt en minimum originalkontrakt

Franskmennene tilbringer som kjent mye tid på sykehuset. Så Barsa-administrasjonen ønsker å ta grep.

Vingen Ousmane Dembélé (24, 1 opptreden denne sesongen i LdC), som nylig kom tilbake fra et langt fravær, ble hyllet av FC Barcelonas nye trener Xavi på mandag, og han har mye tillit til ham. «Han beordret lederne til å forlenge kontrakten hans, som går ut i juni 2022, så snart som mulig.

Avisen Sport avslører at den katalanske klubben ofte utarbeider kontrakter med varierende lønn, som vil bli kodet med antall kamper den tidligere Rennes ofte har skadet. Dette er snakk om 3 eller 4 “pakker” som vil slippes så snart franskmannen har spilt et visst antall kamper i løpet av sesongen. Noen bonuser knyttet til en spillers prestasjoner kan tillate ham å forbedre inntektene sine. Tatt i betraktning den kombinerte prestasjonsbonusen som gis, kan Tempele være trygg på at det vil bli en økning i lønn sammenlignet med hans nåværende lønn.

Med denne formelen håper Barசாa å sørge for at verdensmesteren i 2018 blir treg til å strekke seg.