Usolgt mathåndtering: forpliktelser, insentiver og forskrifter, avhengig av om du får …

Franchisebutikker er ikke underlagt avfallskontrollavdelingens merkevarepolicy. Derfor er de ikke forpliktet til å fortsette eller fortsette å samle inn donasjoner som fantes da de ble «slått sammen». Hvis de gjør det, er det på egenhånd, bemerker Natalie Rosen, en talskvinne for Colruyt: «Jeger du med ossEntreprenørielle franchisegivere kontakter lokale foreninger og organiserer tilbakekalling av produkter med dem. «

Som i Delhaize, forteller talspersonen oss Karima Gouzy:På nivået til våre tilknyttede selskaper avhenger det av de som har kontaktet en forening. De omdistribuerer enten daglig eller flere ganger i uken. Dette er en anbefaling, det er ingen rammer eller plikt til å gjøre det. Noen gjør det spontant. «

er de? Ikke ekte.

I tillegg til at de ikke er forpliktet til noe, har franchisegivere også et mer økonomisk og mindre strategisk syn på sin virksomhet og derfor donasjon. Så deres første og fremste mål vil være ønsket om å avvikle aksjene deres, slik dette ble klart Philippe de Backe, direktør for Îlot dagsenter og ansvarlig for matinnsamling: «Hver franchisetaker vil styre strømmene sine tettere. De er nøye på at det ikke blir tap slik at det blir færre usolgte varer mulig«.

Adrien Arnal gir et eksempel på «klistremerker», disse «- 50%» eller «- 30%»-klistremerker som sitter fast på produkter hvis utløpsdato nærmer seg: «Et integrert selskap vil bestemme seg for å «lime inn» noen produkter dagen før utløpsdatoen, mens en franchisegiver kan gjøre det inntil tre dager før utløpsdatoen til produktet for å sikre at hyllen tømmes.«

Dermed vil franchisebutikkene gi mindre enn de integrerte butikkene. Her er hva Colruyts talskvinne Natalie Roisin sa, uten å få offisielle tall:Når vi ser mengdene som er involvert, om så bare i Colruyt, og det faktum at denne politikken er sentralisert og antallet butikker involvert, kan vi lett forestille oss at andelen donasjoner fra integrerte butikker klart er majoriteten når det gjelder butikkformler innenfor Colruyt-gruppen. «

På jorden gjør assosiasjoner også den samme observasjonen. Når det gjelder Delhi for eksempel, anslo Adrien Arnal at «80 % til 90 % av usolgte rekvisita kommer fra det integrerte nettverket. Det er noen få franchisetakere som donerer, men de er tydeligvis ikke flertallet.«til den viktigste interessenten»,Vi har ikke syn på volumene gitt av tilknyttede selskaper, vi vet at noen har det, og flere og flere i tilleggTalsmann for Delhaize.

Matbanker mottar imidlertid færre donasjoner fra franchisetakere enn integrerte banker. Og de vil jobbe mindre med dem.Fordi de ønsker å selge til siste liten og derfor ønsker å by på kvelden, har de det travelt med å ville by samme dag. Som et resultat er det mer komplisert for oss å samle inn og omfordeleBeklager Philippe de Bac de Lolot. Deres ideelle forening, i samarbeid med «one-stop» Colruyt-butikker, drar dit hver dag mellom 08.00 og 09.00 for å samle inn produkter, fire dager før endelig forbruksdato.