Ustabilitet av geografiske og geologiske faktorer ignorert i Tapovan

HYDERABAD: Faktorer som den økende ustabiliteten til de geografiske og geologiske egenskapene i regionen og unnlatelsen av å ta hensyn til den langsiktige bærekraften til de planlagte vannkraftprosjektene, kan ha stavet ruinen av vannprosjektene Rishiganga og Tapovan-Vishnugad i Uttarakhand.

Det blir husket at en stor del av en is kollapset ved foten av Himalaya i Chamoli-distriktet Uttarakhand 7. februar i år, og forårsaket en vannflod av vann, is og bergarter i Rishiganga-dalen som ødela 13,2 MW Rishiganga hydro-prosjektet. og 520 MW Tapovan-Vishnugad vannkraftprosjekt alvorlig skadet. Den enestående katastrofen resulterte også i forsvinningen av 204 mennesker, alle nå antatt å være døde, og likene på 72 ble funnet i dagene etter katastrofen.

Med Himalaya-fjellkjedene som sitter i en av de mest aktive geologiske områdene i verden med den indiske geologiske platen som skyver nordover mot den asiatiske platen og sliper disse to store landmassene, genererte katastrofen enorm vitenskapelig interesse over hele verden blant geologer. , klimaendringsforskere og spesialister i Himalaya-studier.

Dette førte til et team på 52 forskere fra forskjellige fagfelt, universiteter og forskningsinstitutter fra Canada, USA, Sveits, India, Tyskland, Østerrike, Frankrike, Storbritannia, Russland, Norge, Sverige, Nepal, Nederland og Chile. , som gikk sammen om å studere hendelsene som førte til at breen kollapset og den påfølgende katastrofen.

I en studie publisert i ‘Science’ av American Association for the Advancement of Science, sa forskere at hendelsene 7. februar viste at katastrofen “fremhever viktige spørsmål om riktig overvåking og bærekraftig utvikling i Himalaya så vel som i andre fjerntliggende områder. høyfjellsmiljøer .. “

Opptil 27 millioner kubikkmeter is og stein, og noen av bergarter over 20 meter i diameter ble skjøvet inn i dalen, og ødela de to kraftprosjektene og forårsaket tap av menneskeliv. Det var den ekstraordinære fallhøyden, rundt 3700 meter, som resulterte i gravitasjonspotensialenergi, det verste steinis-scenariet, som resulterte i den nesten fullstendige smeltingen av isisen som forbedret mobiliteten til ruskstrømmen og den uheldige plasseringen av flere vannkraftverk i direkte strømningsbane bidro til katastrofen, konkluderte studien.

Forskerne sa at Chamoli-begivenheten reiste viktige spørsmål om utvikling av ren energi, tilpasning til klimaendringer, katastrofestyring, bevaring, miljørettferdighet og bærekraftig utvikling i Himalaya og andre høyfjellsmiljøer.

