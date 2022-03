Ut av kjernekraft: Tessenderlo Group sender inn ny tillatelsessøknad for gasskraftverk

Tessenderlo Group har sendt inn en ny tillatelsessøknad til den flamske regionen for å bygge et 900MW gasskraftverk i Limburg kommune, kunngjorde det i en pressemelding lørdag kveld.

I oktober 2021, den flamske miljøministeren Saturn Demir (N-VA) avviste gruppens anmodning om å bygge et 900 MW gasskraftverk i Ticenderlo.. Hun begrunnet avslaget med at det nye gasskraftverket skulle bygges ved siden av et eksisterende kraftverk, med en kapasitet på 400 MW.

For ministeren ble ikke de kumulative effektene av de to anleggene undersøkt i det nye prosjektets miljøkonsekvensrapport. Det indikerte også at anlegget vil slippe ut industrielt avløpsvann til Albert Canal. Til slutt mente Saturn Demir at vurderingen av nitrogenutslipp ikke var gjort riktig.

I lys av de kommende auksjonene av Capacity Rewards Mechanism (CRM), som tar sikte på å sikre energiforsyningen til Belgia selv etter utfasingen av atomvåpen, har Tessenderlo Group «modifisert«Prosjektet hans – representerer en investering på nesten 500 millioner euro -«.For å tilfredsstille argumentene som er fremført for å avslå tidligere tillatelsessøknad«, forklarer selskapet.

Basert på den nåværende produksjonskapasiteten og den anslåtte utviklingen av elektrisitetsetterspørselen i Belgia, fortsetter konsernet å se behovet for høyteknologisk og kontrollerbar kapasitet i sammenheng med energiomstillingen, konkluderte pressemeldingen.