Ut av vesken med klassisk eleganse

Starten på skoleåret i år markerer en betydelig endring i moteverdenen. Denne høsten har den tidløse klassikeren tatt plassen til noen falmende trender, spesielt den populære vesken.

Selv om mote er en evig begynnelse, slutter den aldri å overraske oss med bølger av nye ting. Hvert år bringer skoleårets start sin del av nye trender. For øyeblikket er en reell revolusjon på gang. Mange tilbehør som en gang var fasjonable elementer og vant fashionistas hjerter og garderober, blir erstattet av klassiske stykker som vesken, noe som fører til de mest elegante veskene denne høsten. La oss oppdage de nye trendene for skole 2023, som betyr eleganse og eleganse.

En oppfordring til eleganse for høsten 2023

Høsten bringer en endring av farger og temperaturer, men også en endring av stil. Sommerens solfylte stranddager gir plass til kjøligere dager. Høsten er den beste årstiden for å kle seg ut og fremheve stilen din, i år oppfordrer du deg til å ta i bruk en mer elegant og raffinert stil. Det er med dette i bakhodet at det brukes mer elegante vesker i stedet for vesker. Det store motehuset Celines Triumph- og Ava Triumph-vesker gjør comeback i år, og gir utseendet et slankere utseende.

The Resurrection of Celine’s Triumph Bag

Triumph Bag av det berømte motehuset Celine er et ekte kunstverk som så lyset i 2018. Den talentfulle Hedi Slimane har forestilt seg og brakt denne utsøkt designede vesken til live. Siden introduksjonen på markedet har den hatt eksepsjonell suksess og har blitt et ikon for Celine-merket. I år går den til topptrendene for høsten 2023 ved å gi kjolene et elegant og seriøst klassisk preg.

Ava Triumph: Eleganse og allsidighet

Inspirert av sin storebror, Triumph, kom Ava Triumph-vesken inn i Céline-katalogen under moteuken høst-vinter 2023. Med en raffinert form, en rekke farger og en avslappet finish, er denne vesken perfekt for høsten. . Moteentusiaster kan tilpasse Ava Triumph-vesken til en rekke stiler, samtidig som de opprettholder det klassiske og elegante utseendet som dette ikoniske tilbehøret gir.

En luksuriøs juvel å adoptere

Selv om Celines Ava Triumph Bag steg til toppen av trender på svært kort tid ved å utløse en ekte stilistisk revolusjon, er det en luksuriøs klassiker som er en verdig investering for noen. Faktisk regnes dette essensielle høsttilbehøret som et tidløst stykke som vil fremheve uansett antrekket ditt. Enten du velger Celine-monogrammet eller den glatte skinnmodellen, er begge versjonene perfekte for tilbake til skolen og sikrer allsidighet og tidløs eleganse.

Så, de som ønsker å gjøre en moteerklæring denne sesongen, lener seg mot valg som kombinerer både modernitet og tradisjon. Og husk, den sanne essensen av mote er ikke hva du har på deg, men hvordan du bruker det.