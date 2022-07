Utdanningen er fullført, denne unge mannen fra Sarthe skal jobbe i Norge

Mens Gabrielle Sergeant skruer opp hodet og smiler, tilbringer konditor og sjokoladeprodusent Sébastien Guilmartin noen dager til i laboratoriet hans. Om mindre enn to uker, tidlig i august 2022, forlater han rillettens land for røkelaks. Leder Norge og hovedstaden Oslo for sin første faste kontrakt.

Nesten 22 år gammel har denne innfødte fra Manzo sikret seg et teknologipatent for sjokoladebransjen. Han spiller en nøkkelrolle i sin opprykk i Pays de la Loire. Vi er seksten år. Bare CFA du Mans tilbyr det regionalt.

Å velge denne karrieren: Nesten åpenbart

Gabriel var den siste som mottok dette diplomet. Reisen hans? Han har en profesjonell bachelorgrad om tre år med et mellomfag i Pastry CAP fra Sainte-Catherine High School i Le Mans i Bakery-Pastry. Så en ytterligere merknad, og det tekniske patentet for bakverket handles i La Baule og Lærling i Normandie.

Den unge mannen har nå solid opplæring og et bredt spekter av ferdigheter innen sitt felt: bakverk, sjokolade og snacks. Velg denne jobben…