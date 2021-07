Utdøde Disney Parks Attraksjoner Fans Vil Ta Med Tilbake

Selv om det å fly gjennom luften er en vanlig opplevelse for fornøyelsesparkattraksjoner, er det sjelden å reise under sjøen, og få attraksjoner fikk undervannsverdenen til å føles mer magisk enn 20 000 ligaer med undervannsreiser – undersjøiske reiser.

En lignende tur åpnet på Disneyland i 1959, men Magic Kingdom -versjonen, som debuterte bare et par uker etter parken, var litt mer forseggjort og hadde temaet for Disney -filmen fra 1954 “20.000 Leagues Under the Sea.” På grunn av dette temaet satte gjestene seg på et turkjøretøy kalt Nautilus, og eventyret ble fortalt av ubåten kaptein Nemo.

Under en 20-minutters reise stupte passasjerene dypere og dypere i havet for å se uvanlige severdigheter, fra fisk, haier og skilpadder til en gravplass full av ødelagte skip. Så ble det enda mer rart da Nautilus oppdager restene av Atlantis, etterfulgt av en havslange og havfruer, som kulminerte med et angrep av en gigantisk blekksprut, akkurat som i filmen.

Turen var en av de mest fantastiske opplevelsene i Magic Kingdom, og den var populær frem til den ble overrasket i 1994. Mens en versjon av turen som Finding Nemo Submarine Voyage fortsatt eksisterer på Disneyland, vil 20 000 Leagues Under the Sea: Submarine Voyage alltid bli husket. som en av de første turene som tillot besøkende å oppleve havets dyp på en måte som de fleste aldri ville gjort i virkeligheten.