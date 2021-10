Uten å tvinge (eller skinne), slår han ut standardmusen og går til 16. runde.

Dette er imidlertid ikke den beste fotballen Standard Mer tilfredsstillende. Uten tvang (eller glans) tilbød russerne det vesentlige ved å avvise Muskrone Å kvalifisere seg til den 16. runden av den belgiske cupen (0-1).

Alvorlig i starten av kampen innså legionærene raskt sin dominans gjennom en tidlig straffe. John Klaus. Etter det overvant de rolig mengden for å forhindre de sjeldne skøyene som fant sted i musen. Sluttresultatet er 0-1, så på slutten av møtet blir det utvilsomt ikke i jubileet.

Imidlertid vil vi legge merke til den andre gode nyheten på leiesiden: etter seks måneders fravær, Merveille Bokadi Er tilbake på en fotballbane.

Sammendrag

Kamp mellom to syke lag i dag tirsdag kveld i den belgiske cupen. På den ene siden, musekronen som drar milten til den grunne delen av D1B. På den annen side en standard som aktivt søker en identitet og et snev av kreativitet.

Podard, Ruskin og Siquet Sport, den “glemte” Gower, Chicago, Donnam eller Pavlovic vil sannsynligvis gjenta glasuren mot Harles.

Et mål… så ingenting

Mousechronoys (til og med) drukner i mer krise helt fra kampstart. Veldig borgerlig i sin inngripen, kutter Simba grovt Chicago i området og “betaler” straffen til Roose. Joao Claus trengte ikke å be og hadde allerede sendt Harles til studiet deres (0-1, 6 ‘).

Til tross for dette omstrukturerte teamet, klarer Standard i spillet sitt det stille møtet og skremmeangrepene med mus. Det er så enkelt, i tjue minutter … ingenting skjer.

Bare Nicholas Kaveri, Selv om Mot sirkelen griper han korrekt inn i de sjeldne motpolene (31 ‘) og husker feltets gode minner. Precious Christophe Diandys skade har gitt Harles et nytt slag mot kaffetrakteren.

I sin kamp tvang Standard ikke ferdighetene sine, men ved to påfølgende slag av Dapsoba (39 ‘) og Bastian (41’) dyttet han nesen ut av vinduet to ganger (uten risiko). Gardin.

Musekronet er veldig unøyaktig, holder standarden

Etter to endringer (LeBoint og Bordeaux er involvert), prøver musecross-ligaen å riste kokosnøttreet, men konstruksjonen er ikke dramatisk nøyaktig. Bare den uheldige Simba, skyldig i straff, prøver å skape fare, men lykkes ikke.

Men standarden har en tendens til å slå tilbake og avslører Harles bevissthet. Og i et av de sjeldne hjørnene av komplekset får Angiulli et hode … flørter farlig med Henkinets Lot. Ingen kostnad for Rs. Advarsel!

Legionærer, som leker med gleden, kunne ikke så lett så dette andre banebrytende målet om å sette dem i tilflukt. Heldigvis stopper musen alltid ved siste bevegelse. Ti minutter fra slutten, seks måneder senere signerte Merville Bogadi endelig for sitt comeback. Hva motiverer folket i ligaen? Ikke sikker på om siste minutt rimer med musens golde dominans. Uten å skinne kvalifiserte Standard seg til den 16. runden etter 90 minutter … akkurat som sesongen.