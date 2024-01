Uten Apple kunne Spotify tilby abonnementer 30 % billigere

Spotify venter på 6. mars. Det skandinaviske selskapet har annonsert lanseringen av sitt eget betalingssystem på denne datoen, integrert i sin app, på iPhone. Hun ble tidligere utestengt fra å gjøre det av Apple, som ønsket å opprettholde kontroll over alle transaksjoner gjennom telefonene sine.

Men alt forandrer seg i Europa. Med avstemningen om DMA (Digital Markets Act) for noen måneder siden, har Apple blitt tvunget til å åpne opp sine tjenester for konkurranse. Så App Store-monopolet avsluttes 6. mars og alle utviklere som ønsker det vil kunne installere konkurrenter til Apples nedlastingsplattform.

I tillegg til denne synlige endringen for brukere, er det en annen stor ny funksjon som vil ramme Apple veldig hardt. Faktisk har applikasjoner nå muligheten til å starte sitt eget betalingssystem uten å måtte utføre Apples funksjoner. En liten nyanse som endrer alt og koster Apple-merket noen milliarder dollar.

App Store kompromittert, Apple i smerte

Slutten på App Store-monopolet i Europa burde være et skikkelig slag for Apples økonomiske resultater rundt om i verden. Cupertino-selskapet gjenvinner titalls milliarder dollar hvert år takket være sin app-plattform. Å åpne opp konkurransen er et reelt tap av inntekter for Apple.

Når det gjelder brukere, bør ankomsten av disse tredjepartsløsningene tillate en priskrig å utvikle seg. I Spotifys eksempel står appen fritt til å sette prisene den ønsker for sine abonnementsplaner. Lydboksalgstjenesten forventes å se rask vekst med ankomsten av provisjonsfrie betalinger.

Brukerne mener på sin side at de 30% som forsvinner fra Apple vil bli å finne i den månedlige regningen. I gjennomsnitt tar Apple-merket €3 fra brukere hver måned. Vil regningen vår reduseres med dette beløpet fra mars? Dette er imidlertid ikke sikkert.

Er DMA en universell lov?

Hvis ting endrer seg i Europa, er dette ikke tilfelle overalt. Spotify fordømmer dette. Merket ønsker at Europas handlinger skal følges av andre land, spesielt USA og Kina, som i dag representerer de to største markedene for Apple.

Bortsett fra Spotify, forventes andre populære apper å lansere sitt eget tredjeparts abonnement eller kjøpssystem. Hvis alle disse spørsmålene er relevante i dag, er Fortnite et av de mest talende eksemplene.