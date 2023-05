«Uten henne ville jeg aldri ha innsett faren jeg sto overfor»

Rebecca McManus, 24, fra Storbritannia, satt på sofaen sin fra Apple Watch da hun fikk et varsel om at pulsen hennes var 154 slag per minutt.



Rebecca var 22 uker gravid på det tidspunktet. Bekymret hastet hun til sykehuset, hvor hun ble diagnostisert med to lungeemboli. Apple Watch reddet bokstavelig talt livet hans fordi det ble dannet blodpropp i lungene hans. «Jeg følte meg sliten og kortpustet, men dette var mitt andre svangerskap så jeg forventet det», sier moren.