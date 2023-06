Uten pynt og et helt grunnleggende utseende, bekymrer hertuginnen seg

Alle har det bra i England for tiden. Bilder fra Netflix-dokumentaren «Harry & Meghan». – © BestImage, Backgrid UK

Meghan Markle og prins Harry har hatt det kjempegøy på reisen de siste månedene med sine dokumentarer, biografier og andre podcastprosjekter. Dessverre tapte paret på en enorm avtale.

Alle har det bra i England for tiden. Kong Charles III har blitt hedret på bursdagen sin siden november i fjor som en del av en militærparade. Trooping the Color. Under denne begivenheten bærer medlemmer av kongefamilien, spesielt på balkongen til Buckingham Palace, hatter og vakre kjoler og hilser på det britiske folket. Meghan Markle, som forsiktig unngikk paraden og kanskje ikke ble invitert av sin svigermor, valgte et mer uformelt utseende på den andre siden av Atlanterhavet.

Prins Harry og Meghan Markle reiste ikke til England for å delta på paraden Trooping the Color. Kanskje hertuginnen og hertugen av Sussex ikke ønsket å kombinere flytimene for en veldig kort opptreden i bakgrunnen. Lørdag 17. juni 2023 ble moren til Archie, 4, og Lilibet, 2, sett ikke langt fra hjemmet sitt i Montecito, California, midt i en telefonsamtale, og så veldig alvorlig ut. Hun kledde seg i et mer beskjedent utseende, i motsetning til svigerinnen Kate Middleton, som tvang sminken hennes til å være litt mindre formell i Storbritannia. Meghan hadde på seg en La Ligne New York-matrostopp på 178 dollar, enkle svarte jeans, ballettflater i Chanel-skinn på 685 dollar og en Fendi-veske på 5000 dollar, som beviser at hun ikke har gitt opp helt.

