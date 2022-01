Uten show og uten lager, er kampanjer på biler fortsatt interessante?

“Innløsningspremien er økt, vi tilbyr €2000 Serenity-pakken som lar deg velge mellom direkte belastning, opsjoner og til og med en ladestasjon, det er også en €250 innsjekking og interessante renter. Men i denne andre modellen er erstatningspremien større hvis du tar hybridversjonen. Jean-Francois Dubois, salgsdirektør hos Marvelle, en familiefranchise, hadde bare noen få dager på seg til å studere katalogen over tilbud og kampanjer som ble bestemt av importøren.

De er identiske i alle garasjer av merket, og fremfor alt er de forskjellige fra modell til modell, selv fra motor til motor. Avhengig av hvilke teknologier eller innovasjoner produsenten ønsker å introdusere, kan handlinger være mer eller mindre viktige.

alene i verden

I bilsektoren er tilbudsmåneden januar, som for vintersalg. Men dette fenomenet er spesifikt for Belgia og er unikt i verden! Brussel-messen var lenge et salgssted, en slags gigantisk konsesjon hvor alle merkene var representert og hvor den besøkende kunne signere en kupong direkte på stedet. Selv om informanter har erstattet selgere, har virkningen når det gjelder salg fortsatt betydelig (vi snakker om 25-30 % av tallet for året), og ingen importører vil risikere å forlate sine kampanjer i denne perioden.

Hvis vi generelt kan si at forholdene faktisk er bedre enn resten av året, så må vi sette rekorden rett. Endring av år resulterer ofte i indeksering av kjøretøypriser. Noen utstillere, ofte mot slutten av livet, benytter seg ikke nødvendigvis av større rabatter i januar enn noen uker før det. “I år er det planlagt to pivotpekerkryssinger., forklarer Emmanuel Percy, eier av syv bilforhandlere. “Hvis du registrerer deg nå, er du garantert å beholde den prisen til tross for fremtidige økninger som uunngåelig vil skje i de kommende månedene.Dessuten er finansieringsrentene spesielt attraktive, og faller ofte under én prosent når de ikke er lik null, under visse forhold.

Quid du holder?

Ikke bare vil showet på Heysel-platået finne sted for andre gang på rad, forhandlerne må også håndtere et annet stort problem: tilgangen på kjøretøy. Mangelen på elektroniske brikker er ikke over og har fortsatt sterk innvirkning på monteringsfabrikkene. En forsinkelse på fire måneder før levering er en gave fra himmelen, og seks måneder er snarere normen. Men det hender at det tar mye lengre tid og kjøretøyer utstyrt med visse spesifikke alternativer er tilgjengelige innen et år, eller til og med direkte midlertidig trukket tilbake fra katalogen.

Selvfølgelig er det fortsatt litt inventar, men kunden vil nesten ikke ha noe valg og tilpasning, selv om noen selgere er mer korrupte enn andre. Benoît Vinet, salgsdirektør i Renault Motors Group (ti forhandlere) forklarer at han har mottatt 1200 biler i påvente av tilbudet: “Dette er de ettertraktede modellene, i farger og med de mest ettertraktede motorene. Men dette vil bare tillate oss å fortsette i en måned. Første mann til mølla. Dette er også tilfellet for kjøretøyet på forespørsel. På slutten av showet vil fristene uunngåelig bli forlenget.»

Virksomhet som utvikler seg

Med bare noen få prosent fortjenestemarginer, ofte merkede operasjoner og en pågående teknologirevolusjon, er ikke selgere med i partiet. Det er mange oppkjøp av små strukturer av store, noen ganger utenlandske konsern. “Vi har blitt rådgivere for mobilitet, energi og skatter.”Emmanuel Percy bemerker. “Driftskostnadene for et kjøretøy varierer avhengig av bruken av hvert enkelt kjøretøy. De med PV-paneler og parkeringsplass vil velge et annet alternativ enn de uten. Hans mobilitetsbehov vil også være annerledes enn en person som må reise 400 kilometer per dag. Vi har endret måten vi jobber på: vi støtter kunden i deres spesielle situasjon.»

Det er klart at ingen vil si ærlig at forholdene i år er mindre interessante enn tidligere år. Og med mindre du gjør en kjedelig studie etter merke, modell, motor og finish, hvem kan si det veldig smart. Når det gjelder de mer enn 100 000 belgierne som vil signere i løpet av denne måneden, skal det være svært få som vil innrømme at de har gjort en dårlig avtale. Akkurat som salg!