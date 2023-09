Uten strøm i 15 dager har innbyggerne i Rhinos Park i Burden fått strømmen tilbake

I Burden har kommunen og gass- og elnettoperatøren RESA kommet til enighet om husstander som har vært uten strøm i to uker etter å ha misligholdt en betaling på Renos Park. Ordfører Frédéric Bertrand uttalte at det er CPAS som skal ta seg av strømregningene som skal betales ved hjelp av forskudd som organisasjonen skal hente inn fra befolkningen.

De 50 beboerne i boligparken Renauz, en gruppe hytter og campingvogner som ligger i kommunen Borden i provinsen Liège, klarte å gjenopprette strømmen fredag.

En midlertidig løsning er allerede funnet, som Frédéric Bertrand forklarer: «Etter samtale med minister Christophe Collignon har vi besluttet å fortsette med et refunderbart forskudd på €4500 per måned, via CPAS, inntil veiutstyrsarbeidet og målertildelingen er fullført.«.

Det er da opp til familiene å betale godtgjørelsen på €125 til kommunens CPAS-konto. «Den endelige løsningen vi går mot, som kan ta seks måneder, er å installere individuelle vann- og strømmålere. Denne situasjonen kan ikke vare lenger, det kommer til å bli kalderesier ordføreren igjen, fornøyd med at denne avtalen ble oppnådd som gjorde at strømmen kom tilbake fredag ​​på slutten av ettermiddagen.

Gjeldene til Luminus og Resa, som utgjør rundt 50 tusen euro, fryses, men vil ikke forsvinne, advarer ordføreren igjen: «Det innløses i regi av felleskontrollørHan konkluderer med at det i tillegg til strømproblemet ble observert en stor vannlekkasje på €25.000 i parken.