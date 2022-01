“Uten svindel kunne Standard vært mestere i 2014” (video)

Han spiller for tiden i La Gantoise.

Julian de Chart er en snill, ærlig, vennlig spiller som vil si hva han mener. Sett den på “grillen” til vår RTBF-kollega Eric Libois, den tidligere standardspilleren kommenterte Footgate. Uten vafler.

“Jeg kommer til å drømme hver dag. Og det er så langt unna. Vi ser på summene, og det sjokkerer meg. Vi snakker om fotballspillere, men når vi ser på hva trenere og agenter tar i skyggen. Han beskriver RTBFs mikrofon .

Hvis ikke alle fakta er bekreftet, er det klart at noen avsløringer har noe å tenke på i fortiden. “Jeg husker president Duchatlet fullt og fast trodde på at usunne ting skjedde under sluttspillet. Mellom oss, spillerne, trodde vi han var litt gal. Men til slutt tror jeg han hadde rett. Vi avsluttet andre omgang ett poeng bak.

Så tittelen var på plass. “Selvfølgelig ble kampene fikset under disse sluttspillene. Kort sagt kan jeg si til meg selv at jeg kunne vært mester på 18 år med Standard. Det ville endret livet mitt. Det får meg til å le.”