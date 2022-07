«Utenkelig i moderne tid»: Ukrainere forteller om tiden deres i russiske «filtreringssentre».

Igor Talalai har siden blitt arrestert av russiske tropper i martyrbyen Mariupol og har vandret gjennom flere «filtrerende» sentre i Ukraina.

25-åringen, fortsatt rystet, beskrev sin prøvelse i Wien onsdag under et møte organisert i OSSEs hovedkvarter i Wien.

Igor Dalalai ©AFP

Han hjalp innbyggerne med å evakuere en havneby beleiret av den russiske hæren i mars, da han ble arrestert og overført til den pro-russiske separatistregionen Donetsk (Øst).

«Det var veldig vanskelig», sier Igor Talala, «konstant» plaget av slagene og sulten. Han fikk bare lov til noen skjeer kokt havre og litt buljong om dagen.

Han husker også at han ble holdt sammen med 30 andre i en celle på tre ganger tre meter der han ble tvunget til å stå og noen ble torturert med elektriske støt.

Studenten, som ønsket å spille fotball før krigen, foretrekker å ignorere de andre mer smertefulle episodene av hans «88 dagers»-fengsling.

Nå som han bor i hjembyen Dnipro (sentrum), kom han til den østerrikske hovedstaden for å vitne om «filtreringsleirene».

«Terrorisme»

I en uttalelse som ble utgitt i midten av juli, sa Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) at de er «alvorlig bekymret» over Moskvas behandling av titusenvis av ukrainere, anslått til rundt 20, i disse strukturene.

Dokumentet nevner også «brutale avhør», «ydmykende kroppsvisitasjoner» og forsvinninger av personer som mistenkes for å ha koblinger til ukrainske styrker, og registrerer personlige data.

Moskva forsikrer på sin side at dets eneste mål er å la sivile «rømme» fra «farlige områder».

Journalisten Stanislav Miroshnichenko, som utførte en studie, sier at dersom systemet begynte å bli implementert av separatistiske myndigheter øst i landet etter 2014, ble det «generalisert» og opprettet «i mye større skala». Under NGO Media Initiative for Human Rights (MIHR).

I Wien ble Yuri Berezovsky også arrestert i Luhansk-regionen.

Yuri Berezovsky ©AFP

«Jeg var heldig at de løslot meg, men under hele varetektsfengslingen levde jeg i frykt for hvordan det ville ende. Det var den skumleste delen,» husket den 32 år gamle musikklæreren.

På sin side har Olga Tabatsouk ikke hatt noen nyheter om sin 38 år gamle sønn siden han ble tatt med til et av disse sentrene.

«Jeg vet ikke om han er i live eller ikke. Dette er ren og skær terrorisme, utenkelig i moderne tid,» puster den seksti år gamle kvinnen.