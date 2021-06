Utenlandske direkteinvesteringer steg 63 prosent fra året til 198,3 millioner dollar i mai

Pakistans sentralbankdata på fredag ​​viste at Pakistans utenlandske direkteinvesteringer økte med 63 prosent fra år til år til 198,3 millioner dollar i mai med betydelig innstrømning til telekom-, handels- og energisektoren.

Utenlandske direkteinvesteringer steg 25 prosent fra måned til måned i mai. Det nådde 121 millioner dollar i mai 2020.

Økningen kom etter hvert som tilliten til utenlandske investorer i Pakistan ble bedre på grunn av tegn på bedring i landets økonomiske vekst, gjenopptakelsen av Det internasjonale pengefondsprogrammet, samt en forbedring av betalingsbalansen og budsjettunderskuddet. Offentlige følelser forbedret på grunn av utvinningen i globale økonomier på grunn av utbredelse av vaksiner.

State Bank of Pakistan-data viste at telekommunikasjonssektoren mottok 73,8 millioner dollar i mai, etterfulgt av handelssektoren (54,5 millioner dollar) og energisektoren (44,3 millioner dollar).

Norge har blitt en stor investor i Pakistan som investerte $ 60,2 millioner i mai, sammenlignet med $ 57,5 ​​millioner i samme måned forrige regnskapsår.

Tilstrømningen fra nederlandske selskaper (Nederland) steg til $ 53,2 millioner fra $ 15,3 millioner. Landet tiltok 1,752 milliarder dollar i direkte utenlandske investeringer i 11 måneder i dette regnskapsåret, en nedgang på 27,7 prosent fra for et år siden. Utenlandske direkteinvesteringer nådde 2,422 milliarder dollar i juli-mai-perioden regnskapsåret 2021.

FDI gikk ned i juli-mai-perioden, med tilstrømninger fra store investeringskilder som Kina, Hong Kong, Storbritannia, USA og De forente arabiske emirater som gikk ned i løpet av perioden. Det gjenspeiler hva analytikere tilskriver det vanskelige utenlandske investeringsmiljøet i Pakistan. SBP-analytikere bemerket også i den andre kvartalsrapporten for regnskapsåret 2021 behovet for mer fremgang på strukturreformfronten i Pakistan, og sa at pakistanske selskaper må engasjere seg mer aktivt i den globale verdikjeden, for å knytte partnerskap med store globale selskaper. .

Netto innstrømning av utenlandske direkteinvesteringer fra Kina falt til 728 millioner dollar i juli-mai-perioden i regnskapsåret 2021 fra 843 millioner dollar året før.

Utenlandske direkteinvesteringer fra Hong Kong nådde $ 138 millioner i juli-mai-perioden, mot $ 168 millioner i tilsvarende periode i fjor.

Til tross for alle utfordringene klarte landet å tiltrekke seg 856 millioner dollar i direkte utenlandske investeringer i energisektoren, som er høyere enn 736 millioner dollar det mottok i fjor. En investering på 227 millioner dollar ble kastet ut i finansvirksomheten i juli og mai 2021, sammenlignet med 257 millioner dollar året før.

Utenlandske direkteinvesteringer i olje- og gassutforskningssektoren falt til $ 206 millioner fra $ 275 millioner. Når det gjelder nye investeringer i Pakistan, dominerte Kina profilen, med investeringer som fortsatte å strømme inn i CPEC-relaterte prosjekter i energisektoren.

Her er det viktig å merke seg at det er første fase prosjekter under den økonomiske korridoren som får mesteparten av utenlandske direkteinvesteringer fra Kina, ifølge SBPs andre kvartalsrapport om økonomien i regnskapsåret 2021. Hun sa at investeringsfokus i den andre fasen av den økonomiske korridoren skal skifte mot industriell utvikling og mekanisering av jordbruk, turisme og sosial utvikling.

Imidlertid la den til at disse sektorene ennå ikke har sett noen betydelig innstrømning av utenlandske investeringer.