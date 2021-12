Utenlandske produsenter etablert i flåtemarkedet

2021 nærmer seg slutten…et år som, som vi vet, har vært svært komplekst for bilindustrien, produsenter og kunder, spesielt flåter. Som om virkningen av pandemien ikke var nok, har halvlederkrisen allerede destabilisert ordrebøkene og stupt starttidene.

Til tross for denne dystre konteksten er det klart at nedgangen i registreringer ikke har hatt, i hvert fall foreløpig, noen konsekvenser for ledelsen av B2B-markedet, som franske merkevarer stoler på igjen (se tabell på slutten av artikkelen). Det fikk heller ingen konsekvenser for dynamikken i utenlandske selskaper, og for deres ønske om å få fotfeste.

I rangeringen vi avslører for deg, fritt generert fra statistikk levert av AAA Data, en ekspert på bildata, presenterer vi for deg de 30 mest utenlandske varamedlemmer oppnådd av fagfolk mellom 1. januar og 30. november.

Arrangerer 30 nye utenlandske biler levert til flåter siden januar

Toyota og Volkswagen gjenoppliver den utenlandske kretsen

Toyota koordinerer dette showet, med år (først blant utenlandske biler med salg på 6.398), tett fulgt av Corolla (5. plass med 4.995 enheter). SUVer og Crossovers RAV 4 Og C-HR på henholdsvis 13. og 24. plass.

Tysklands Volkswagen skinner også. Produsenten fra Wolfsburg skiller seg ut med tiguan (iv), og golf åttende (vi) Den kompakte SUV-en T rock, 19 med 2522 eksemplarer. Han har også utmerket seg, siden januar, med sin bybil Polo VI (23) og bilen hans Passat åttende generasjon.

I mellomtiden oppnår Hyundai en styrketur med Tucson (den andre med 5921 eksemplarer) og amerikanske Tesla klarte å heve den 3. modell I tredje trinn er utenlandske biler i sikte. BMW fungerer fint. Vifteproduksjonen består av fire modeller av de første 20 modellene (hovedsakelig SUV-er X1 (9) og avtalen Serie 1 (10), og et felt med to til, X5 og X2, rangert på 33. og 37. plass.

Mercedes bør ikke overgås og rangeres som åttende med klasse A. Stuttgart-stjernen er langt unna med sin stjerne GL (21. plass), med GLC (27.), men også 42. med CLA. Mini, Volvo, Audi, Skoda, Seat, Ford og Kia er også fortsatt svært synlige, mens noen lag har måttet tilfredsstille denne sesongen ved å plassere ett produkt på topp 50-listen. Og dette er tilfelle med Nissan med jokk (40) Land Rover, med Ranger Rover Evoquee, som avslutter rangeringen med 1100 salg.

Årgang 2021 VS 2020: Hva med den utenlandske tilstedeværelsen i verdens topp 30?

Hvis vi denne gangen fokuserer på de 30 beste offentlige rekordene registrert mellom 1. januar og 30. november, og hvis vi sammenligner tallene med 2020-årgangen, finner vi at antallet utenlandske modeller (11, i motsetning til 19 franske modeller) er nøyaktig. det samme. Men blant de fremtredende ser hybrid- og 100 % elektriske versjoner ut til å ta ledelsen over fjoråret. I tillegg har stillingene til lederne i 2020 ofte utviklet seg i løpet av tolv måneder.

La oss starte med de dårlige nyhetene … Det er nødvendig å understreke blant annet bremseappleten til Mercedes A-Klasse. Den tyske avtalen, som dominerte alle sine konkurrenter i 2020, måtte komme tilbake og takle mer konkurranse. Den falt fra 13. til 24., med 4450 eksemplarer, eller 1278 færre i løpet av ett år.

På den annen side noterer vi oss igjen midlertidig den gode fremgangen til Toyota Yaris (passert fra 20. til 11. plass), Volkswagen Tiguan (+ 8 plasser med 5288 rekorder) og Fiat 500, som igjen gjør et hopp fra 27. til 23. plass Med 4537 stemmer så langt for regnskapsåret 2021.

Til slutt må vi huske fra denne Topp 30 fantastiske bidragene i konkurransen om Tesla Model 3 (13) og Hyundai Tucson. Den tredje generasjons sørkoreanske SUV-en (spesielt med plug-in-hybridvarianten) rangerer 12. totalt med 5921 “fangst”.

Topp 30 nye franske og utenlandske personbiler registrert i flåter fra 1. januar til 30. november 2021

Statistikkkilde: AAA-data