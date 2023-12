Utforming av Hera CubeSat Milani-merket

Byrå 14.12.2023

7 synspunkter

0 smaker

Milani trenger deg! Benytt anledningen til å designe en oppdragsoppdatering for Milani CubeSat; Denne vil fly med ESAs planetariske forsvarsromfartøy Hera til det binære asteroidesystemet Didymos.

Hera, hennes CubeSats og hennes steinete skjebne

ESA tilbyr grafiske designere og kunstnere en unik mulighet til å vise frem arbeidet sitt på CubeSat Milani-oppdragsoppdateringen. Denne konkurransen er en fantastisk mulighet for studenter i grafisk kunst eller grafisk design, eller grafiske designere og grafiske designere i starten av karrieren, til å gjøre en av sine tegninger til et stykke romhistorie. Du kan delta i konkurransen gjennom dette nettskjema. Legg ut designet ditt på sosiale medier og ta med en lenke. Hera er et planetarisk forsvarsoppdrag som er en del av ESA romsikkerhet . Dette er Europas bidrag til et ambisiøst romeventyr bestående av to kjøretøy som tester en asteroideavbøyningsteknikk for første gang i historien.

Didymos asteroidesystem, etter nedslaget

Først påvirket NASAs DART-romsonde asteroiden Dimorphos 26. september 2022, og endret litt bane rundt dens moderasteroide, Didymos. Hera, med to mindre CubeSats, vil gjennomføre en detaljert studie av Dimorphos etter påvirkning; Hera vil samle unike vitenskapelige data for å gjøre dette storskala eksperimentet til en godt forstått og repeterbar asteroideavbøyningsteknikk. Heras CubeSat Milani, utviklet og designet for ESA av Tyvak International i Torino, Italia, er oppkalt etter Andrea Milani, avdøde matematikkprofessor ved Universitetet i Pisa og pioner innen sporing av asteroide-nedslag.

Opprinnelig konsept for Don Quijotes oppdrag

Milani så for seg det opprinnelige konseptet med å demonstrere avbøyningen av Don Quixote-asteroiden: å endre banebanen til en asteroide takket være nedslaget fra ett romfartøy, mens et andre romfartøy gjør nære observasjoner etter sammenstøtet for å validere opplevelsen. READ Skred treffer boligområde i Norge, 10 skadd, 15 savnet Arkitekturen til Don Quixote-oppdraget i 2005 var en papirstudie, men var svært innflytelsesrik i det planetariske forsvarssamfunnet, og førte nesten to tiår senere til det internasjonale Asteroid Impact and Deflection Assessment (AIDA)-oppdraget. . NASA bidrar med DART-impaktor-romfartøyet, og ESA produserer observasjonsromfartøyet Hera.

Milani CubeSat

Milani, en av Heras to CubeSats, vil bli integrert i moderskipet før lansering og vil forbli der under den to år lange reisen til asteroiden. Etter separasjon vil Milani begynne sitt oppdrag for å forbedre den generelle vitenskapelige ytelsen til Hera-oppdraget. Du må også navigere rundt asteroiden (ved hjelp av et dedikert navigasjonskamera) og kommunisere med Jorden via en inter-satellittforbindelse med Hera. Milani huser tre vitenskapelige instrumenter. ASPECT er et hyperspektralt bildeapparat som skal ta høyoppløselige bilder av asteroidene Didymos og Dimorphos; vil kartlegge overflatene mens du fokuserer på nedslagskrateret skapt av DART-sonden. VISTA, et termogravimeter, vil karakterisere Didymos-miljøet ved å analysere tilstedeværelsen av fint støv. I tillegg vil Milanis tilstedeværelse nær Didymos gi data til Hera radiovitenskapelige eksperiment som vil bidra til å karakterisere Didymos gravitasjonsfelt.

Hera’s Mission Crest

Milani misjonsskjoldet skal være stilistisk i samsvar med det eksisterende Hera misjonsskjoldet (her) og representere de grunnleggende prinsippene for vitenskapsoppdraget i Milani. Designet må lages på den vedlagte tomme Milani-skjoldmalen (kan lastes ned her i EPS-format – Navnet på oppdraget må stå på merket). Vinneren vil bli invitert til å se romfartøyet Hera ved ESTEC Test Center i Nederland, en unik mulighet til å se romfartøyet på nært hold og møte det tekniske teamet som designet det. Klikk på følgende lenker for å lære mer om Hera-oppdraget, Hera-oppdraget CubeSats, og for spesifikke detaljer om Milani-oppdraget. READ Den nyeste Windows 11 Insider-betaen tilbyr en redesignet innebygd kommandohjelpeside og nye kommandoer Delta i konkurransen gjennom dette nettskjema. Innleveringsfristen er 29. februar 2024. Les alle de generelle betingelsene for Milani Patch-designkonkurransen på denne lenken. Se ESAs merkevareretningslinjer her.

De utrolige eventyrene til Hera-oppdraget – Presentasjon av Hera (video på fransk)