Utforsk Bergen og nordlyset med Hurtigruten Norwegian Coastal Express

Bergen er en kosmopolitisk by med et stort hjerte og livligheten til en liten by.

Omgitt av syv fjell og syv fjorder, har byen en smittsom sjarm som gjennomsyrer sitt daglige liv, og besøkende finner absolutt uimotståelige. Bergen kan skryte av en historie som er innpakket i de vakkert bevarte trebygningene i Bergen, som nå er et UNESCOs verdensarvliste.

Deres sjokoladeeskehus ligger langs åser og smale baner, noe som gjør spasertur i de gamle gatene og smugene så gøy – som å gå tilbake i tid.

Bergen er også kjent som Porten til fjordene.

Bergen er også kjent som Porten til fjordene. Byen ble grunnlagt i 1070 e.Kr. og beholder mye av sin historiske sjarm, og de fargerike fortauene dateres tilbake til 1300-tallet.Den tiende århundre. Ta en tur på Floibanen-taubanen som går fra sentrum til toppen av Floven på omtrent syv minutter. Her vil du bli overrasket over den fantastiske utsikten over byen, fjellene og fjordene.

Besøk det berømte, pittoreske og livlige fiskemarkedet for å nyte fersk sjømat og nyte atmosfæren. Kom innom akvariet for å beundre samlingen av fisk, pingviner, sjøløver, krokodiller og til og med slanger.

For å oppleve Norge i et nøtteskall i løpet av en dag, reiser du fra Bergen via Myrdal, Flam og Gudvangen for å se noen av landets mest fantastiske landskap – om ikke verden. Ta en tur på Flam Mountain Railway som tar deg gjennom det mest fantastiske landskapet med fantastiske fjorder. Ta deretter et to-timers fjordcruise til Gudvangen. Deretter tar du bussen til Voss, hvor du tar et nytt tog tilbake til Bergen.

Bergen begynte sitt liv som en stor europeisk handels- og skipshavn, og ble en av de største byene i Skandinavia i slutten av middelalderen. Bergen har i dag 270 000 innbyggere, og handel og sjøfart spiller fortsatt en viktig rolle i økonomien. Det er også en stor universitetsby og har en stor studentpopulasjon som skaper en yrende bar og natteliv.

Opplev Bergen i all sin prakt og opplev de fantastiske naturfenomenene til aurora borealis.

