Utforsk jordens historie i virtuell virkelighet!

Du drømte det, de gjorde det: fra 14. oktober til 16. juni 2024 kan du gå tilbake i tid, til 3,5 milliarder år siden! For å gjøre dette, bare gå til National Museum of Natural History (MNHN) og utstyr deg med hodetelefoner for å fordype deg i den første virtuelle virkelighetsutstillingen som sporer utviklingen av planeten og levende vesener. En 45-minutters tur som begynner kl. 22.00! Sammen med unge Charlie og Darwin, hans lille robot, vil du utforske bunnen av havene og tropiske skoger, og du vil kunne beundre «de første spor av liv fra arkeisk liv, fremveksten av dyreliv i Kambrium (520 millioner år), de store dinosaurene i kritttiden (67 millioner år) eller til og med fremveksten av den menneskelige avstamningen », lover museet.

Når vitenskap får deg til å drømme

Et unikt forslag muliggjort takket være virtual reality-teknologien til selskapet Excurio, som allerede hadde designet blant annet «Khufu Horizon». Hvis eksperimentet lover å bli spektakulært, handler det ikke om å forlate vitenskapelig strenghet: paleontologer, paleobotanikere, evolusjonsspesialister, bioakustikk og andre forskere ved institusjonen har mobilisert seg for å prøve å reprodusere en verden så nær virkeligheten som vi kjenner den. En cocktail av kunnskap og fantasi som skal inspirere til drømmer og samtidig øke bevisstheten om livets skjørhet.