Utforsk middelalderens Irland i det nye Viking-videospillet

Et nytt videospill lar spillerne utforske det fantastiske tidsfordrivet fra middelalderens Irland under vikingtiden.

Den første store utvidelsespakken for “Assassin’s Creed Valhalla”, “Wrath of the Druids”, ble utgitt av det franske videospillfirmaet Ubisoft 13. mai, slik at spillerne kunne utforske Mount Tara og Dublin på 800-tallet.

I fotsporene til Evo, en vikingkriger som besøker Irland og møter den nyutnevnte høykongen Flynn Chinna, en ekte mann som likte 36 år som Irlands keiser på 800-tallet.

Mens han oppdager de eldgamle mysteriene i Irland underveis, vil Ever hjelpe Flann Chinna i et forsøk på å forene fire forskjellige deler av Irland under ett banner.

I ekte vikingstil lar utvidelsespakken spillere raid middelalderklostre. Den sender hovedpersonen med sikte på å hente den nylig skrevne Gells-boka fra en skyggefull setting.

Spillere kan kjempe med mytiske skapninger og sette opp handelsposter rundt Irland for å få verdifulle belønninger og utvikle nye allianser.

Du kan kjøpe utvidelsespakken En ekstra funksjon i Assassin’s Creed Valhalla – den 12. største delen på den mest berømte Assassin’s Creed-serien.

Spillet foregår i Norge og Storbritannia og forteller den fiktive historien om vikinginvasjonen i Storbritannia.

Det var det første Assassin’s Creed-videospillet som ble gitt ut på PlayStation 5 og Xbox Series X og inneholdt fantastiske scener fra det 9. århundre Norge og Storbritannia.

På samme måte skaper “The Druids of the Druids” et upåklagelig bilde av Irland fra det 9. århundre som gjør det mulig for spillere å oppdage Irlands gamle mysterier i virkelige omgivelser.