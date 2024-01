Utgang fra det største cruiseskipet i verden: «Det er en miljøavvik, men den svarer på etterspørselen»

På showet hans 17. januar var Julien Ball omringet av flere gjester: Jean Keatinge, president for Défi Jeunes, Anne-Sophie Dekesser, kommunikasjonsrådgiver og antropolog, Arthur Martin, direktør for ungdomstjeneste i Uccles, og Nawal Bensalem, nestleder- øverstkommanderende. Fra en dirham.

Ved starten av showet hans tok Julian Ball opp et tema som var kjernen i nyhetene: det kraftige snøfallet over hele landet. Det forventede kaoset på veiene ble det ikke til slutt. Om Nawal Bensalem: «Hver gang vi varsler streik, besøk av statsoverhode, snøfall osv. vil det ikke være noen på veiene.«. Hun legger til,»Dette er bevis på at belgierne er forsiktige. Vi kan selvfølgelig gratulere dem, men noen overdriver litt og finner denne unnskyldningen for å holde seg varm hjemme som ikke bor så langt fra arbeidsplassen sin.«.

Etterpå lanserte Julian Ball sine gjester på verdens største cruiseskip. Tallene for denne marine giganten er nok til å gjøre en svimmel: etter syv års arbeid har den blitt oppdagetSjømann ikon Den er 365 meter lang og har plass til 5610 passasjerer og 2350 besetningsmedlemmer med 40 restauranter ombord og til og med en skøytebane. Byggerne hevder at båten respekterer havet og luften. Hva synes gjestene om denne liner? «Det er en skikkelig katastrofe«, kommenterte Jan Keatinge.Dette sjokkerer meg […] Det er et miljøavvik, men det svarer på etterspørselensa Arthur Martin.

I den andre delen av showet kom Julian Ball tilbake til å være fraværende fra jobb i Belgia. Fenomenet langtidsfravær er like vanskelig å løse som langtidsledighet. Olivier Mawen, kommunikasjonsdirektør i den nøytrale Union of Independents, kom for å komme med sin mening eksternt: «Det går ikke en dag uten at sjefen vår ringer oss for å rapportere et problem, eller for å fortelle oss at de mangler bemanning. Det er et pågående problem. Sjefene kunne ikke finne noen lenger«, forklarte Olivier Mauen.

Finn hele presentasjonen øverst i artikkelen.