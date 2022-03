Utgitt fra action-eventyrspillet: Robe

eventyrspillet si, laget av Andrew Shouldice, ble utgitt 16. mars 2022. Og det må sies at dette lille indiespillet har alt det viktige. Pluss at vi hadde deg allerede gjenklang i 2019.

En verden å utforske

Du spiller som en liten rev som må utforske en verden full av farer. Produsenten av tittelen finji snakker:

TUNIC er et spill innhyllet i mystikk og intriger. Designet for å fremkalle klassiske action-eventyrspill, har TUNIC en heroisk liten rev som utforsker et fremmed land der farer lurer rundt hvert hjørne. Oppdag unike gjenstander, nye kampteknikker og mørke hemmeligheter mens helten vår tar seg gjennom en fascinerende ny verden.

Den grafiske siden ser ut som en Zelda Link’s Awakening, både for estetikk og for spillsiden. Spesielt må du løse gåter for å passere visse områder.

På den annen side, i lys av kommentarene på Steam, er vanskeligheten til tittelen slik at noen sammenligner den med Dark Souls! Så den fargerike og søte Nintendo-lignende grafikken er veldig misvisende… du har blitt advart.

Sayo.

Revidert og korrigert av Aquilae