Utgivelse 10. mai

Oppdatering av grafikkort AMD RX6950XT, RX 6750 XT Og RX 6650 XT Under RTNA2-arkitektur skal du se dagslys i mai, og nøyaktig den 10. i måneden. Takket være VideoCardz har vi nå en visning av grunnleggermodeller.

AMD RDNA2: Kortoppdatering vil ikke være fargerik



Faktisk nyere versjoner av de tre korteneAMD er svarte. Det er også basert på designen til RX 6800 XT Midnight Black Edition-kortet. I utgangspunktet var utgivelsesdatoen for disse nye AMD RDNA2-kortene Planlagt 20. aprilMen den ble til slutt skjøvet til 10. mai, samme dag som RX 6400 ble lansert.

I tillegg til den utskiftbare skjermfunksjonen har vi også oppdateringer om tekniske funksjoner. De nye kortene vil bytte til minne med 18 Gbps. Vi har imidlertid ikke GPU-driftshastighet ennå, men ifølge de siste ryktene er det snakk om en økning på +250 MHz. Den ser også at antallet RX 6650 XT-kortvifter øker fra én til to. Dermed forbedres ventilasjonen og dermed kraften til kortet.

Dessuten er RX 6750 XT utstyrt med en ekstra vifte med to til tre vifter. Etter all sannsynlighet vil RX 6950 XT komme med 5 120 strømprosessorer, 16 GB GDDR6-minne og 350 W TDP. RX 6750 XT på siden skal ha 2560 strømprosessorer og 12 GB GDDR6-minne. For RX 6650 XT forventes kortet å ha 2048 strømprosessorer og 8 GB GDRR6-minne. Foreløpig kjenner vi ikke alle egenskapene til disse nye referansene. Vi vet ikke prisene, men alt vil være bra innen 10. mai.