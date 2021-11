utgivelsesdato, spillmoduser, flerspiller, billiste, alt om spillet

I dag er den offisielle lanseringen av Forza Horizon 5 for PC, Xbox Series X/S og Xbox One. Spillet ser tydeligvis ut til å bli en av årets hits, og du kan allerede finne bevisene våre i denne retningen. For de som ikke er helt overbevist ennå og som fortsatt har spørsmål, her er vårt flotte arkiv for å vite alt om spillet!

kjøp forza horizon 5

Hva er utgivelsesdatoen for Forza Horizon 5?

Offisielt er Forza Horizon 5 ute 9. november 2021. Men for spillere som har forhåndsbestilt premium-utgaven av spillet, kan de begynne sitt meksikanske eventyr med start 5. november!

Hvilke konsoller vil Forza Horizon 5 lanseres på?

Det nye arbeidet fra Playground Games-teamene forventes for PC, Xbox Series X/S og Xbox One. Dette er eksklusivt for Microsoft, spillet vil ikke bli utgitt på PS4/PS5 eller Nintendo Switch.

Hva blir vekten av spillet på konsoller?

For å nyte Forza Horizon 5 trenger du omtrent 130 GB diskplass på Xbox og PC. Vekten på spillet utgjør rundt 110 GB, mens en enorm 20 GB Day One-oppdatering også vil være tilgjengelig for nedlasting.

Er spillet en del av Game Pass?

Ja, fra og med lanseringen 9. november vil det være mulig å laste ned Forza Horizon 5 på Xbox Game Pass, men også på PC Game Pass.

Kommer det flere utgaver av Forza Horizon 5?

Forza Horizon 5 vil tilby én fysisk utgave og tre digitale utgaver. Hvis du ønsker å velge en fysisk versjon, kan du kun kjøpe den enkle utgaven av spillet, hvis du velger en digital versjon, vil du ha muligheten til å velge en enkel, deluxe eller premium versjon av spillet.

Hva vil prisen på Forza Horizon 5 og dens utgaver være?

Simple Edition av Forza Horizon 5 er priset til € 69,99 og tilbyr kun spillet.

Deluxe Edition tilbys til € 89,99 og tilbyr spillet på PC og Xbox med Car Pass som tilbyr 42 ekstra biler. Dette bilpasset gir deg 34 nye biler med en hastighet på én per uke. Som en ekstra fordel vil du umiddelbart motta 8 Formula Drift-biler. Hver bil som er inkludert i bilpasset vil bli lagt til garasjen din én gang, uten ekstra kredittkostnader.

Premium-utgaven tilbys til € 99,99 og tilbyr spillet på PC og Xbox med Car Pass, velkomstpakken, VIP-abonnementet som tilbyr eksklusive belønninger som øker spillet ditt og skiller deg ut på Horizon Festival. VIP-er mottar 3 eksklusive Forza Edition-biler, krone, spesialtilpassede gjenstander, emote og horn, spillerhus, doble løpsbelønninger, ukentlige bonustegninger og mer. Du vil også ha rett til 2 spillutvidelser ved lansering.

Ikke nøl med å finne vår kjøpsguide på denne adressen.

Vil Forza Horizon 5 ha en enkeltspillerkampanje?

Ja, sistnevnte vil også deles i to deler. I begynnelsen, som i alle Forza, vil du ha den berømte “festivalen” som lar deg bli den beste piloten i Mexico. I et andre trinn kan du oppdage eventyrmodusen som vil tilby deg en rekke utfordringer og aktiviteter for å oppdage landet slik det skal være og låse opp alle deler av festivalen!

Vil spillet tilby flerspiller?

Dessverre er det ingen flerspiller med delt skjerm på samme konsoll. På den annen side vil Forza Horizon 5 tilby en online flerspillermodus! Sistnevnte er til og med revidert og forbedret. Med Horizon Arcade vil du kunne delta i mange forsøk i samarbeid med andre aktører for å oppnå utfordringer.

Med Horizon Open vil du kunne fullføre mange utfordringer hver uke for å tjene unike og eksklusive belønninger.

Blir kartet stort?

KARTET til Forza Horizon 5 bør være 50 % større enn det til Forza Horizon 4. Sistnevnte vil være spesielt rikt og variert, siden du i nordvest kan ha det gøy i en sanddyneørken og sykle på et veldig tørt sted. beliggenhet ved siden av stranden. Over hele nord på kartet vil du oppdage ganske fjellrike omgivelser med noen skoger. På østkysten vil du oppdage en god feriestemning med vakre strender og små kystbyer. Hele den sørlige delen av regionen byr på sublime landskap i den tropiske skogen med mange elver å gå opp. Til slutt, i midten av kartet, finner du sletter med store veinettverk som er veldig behagelige å ferdes med i mer enn 400 km/t.

Vil spillet tilby flere grafikkmoduser?

Forza Horizon 5 lar deg spille i “ytelse” eller “kvalitets”-modus.

Ytelsesmodus lar deg spille i opprinnelig 4K og 60FPS med litt redusert grafikkkvalitet. For eksempel vil du ha litt mindre trær og vegetasjon på skjermen, visningsavstanden blir litt mindre god.

I kvalitetsmodus er det den optimale seeropplevelsen med Native 4K men 30FPS.

Vil Forza Horizon 5 ha Ray Tracing?

Spillet vil ikke tilby Ray Tracing når du går for å spille. På den annen side, i Forza Vista-modus for å ta dine beste bilder, vil Ray Tracing aktiveres.

Hvor mange biler er tilgjengelig i Forza Horizon 5?

Forza Horizon 5 vil tilby mer enn 580 kjøretøy ved lansering. Totalt kan du velge mellom 83 offisielt lisensierte merker for å oppdage veiene i Mexico. Ikke nøl med å oppdage listen over merker på denne adressen.

Tilbyr Forza Horizon 5 tilgjengelighetsalternativer?

Ja, Forza Horizon 5 vil tilby ganske omfattende tilgjengelighetsalternativer som igjen kan komme langt innen videospillindustrien med en hastighetsmodifikator for å spille langsommere, høy kontrast for å endre farger og tillate bedre lesbarhet av menyer og tekst på skjerm. en modus dedikert til fargeblinde, uten å glemme de tilpassbare undertekstene, muligheten for å endre størrelsen på tekstene, muligheten for å aktivere en forteller, etc.

kjøp forza horizon 5

Alt du trenger å vite om Forza Horizon 5 i 5 spørsmål Hva er utgivelsesdatoen for Forza Horizon 5? 9. november 2021 på PC, Xbox Series X/S og Xbox One. Fra 5. november for de som har forhåndsbestilt Premium Edition. Kommer det flere utgaver? Ja, en fysisk utgave priset til € 69,99 (standard) og tre digitale utgaver priset til € 69,99, € 89,99 og € 99,99 (standard, deluxe og premium). Blir det en enkeltspillerkampanje? Ja, sistnevnte vil deles i to deler med den kjente Horisontfestivalen på den ene siden og eventyrmodusen på den andre. De to modusene er komplementære og lar deg forbedre din generelle fremgang. Vil det være en online-modus? Ja, spillet vil tilby et system med “sesonger” (Horizon Open) med mange utfordringer å overvinne for å tjene eksklusive belønninger. Men også mange spillmoduser i samarbeid eller for å møte andre spillere (Horizon Arcade). En forskjell mellom neste generasjons og forrige generasjons versjon? Ja, spillet vil uunngåelig bli mye vakrere på PC og Xbox Series X/S takket være ytelsen til maskinene og kvalitets- og ytelsesmodusene. På den annen side har lagene på Playground Games gjort en liten bragd på Xbox One med virkelig fantastisk gjengivelse.

kjøp forza horizon 5