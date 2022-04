Utholdenhet har endelig funnet sin fallskjerm på Mars

Mer enn 400 dager på kryss og tvers av marsjorden, og denne gangen er det det nasa utholdenhet rover endelig fant hans fallskjerm – og varmeskjoldet hans! Det var nøyaktig på Sol 404 at MastCam-Z oppdaget relikvien, litt sør for posisjonen til hjemløs. Ca 700 meter.

Jeg har vært «gass til bunns» i det siste, fokusert på turen til neste delta. Men jeg har også sett en del interessante ting underveis – se godt etter, så ser du en del av fallskjermen og kapselen jeg kjørte i. Jeg hadde definitivt ikke vært der jeg er uten dem! pic.twitter.com/JyJLXQCQvS —NASA Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) 14. april 2022

Ingeniørene hadde planlagt å finne fallskjermen til Utholdenhet litt tidligere i hans oppdrag. Etter å ha spilt sin rolle på slutten av Tur til Mars Percys, i retardasjonen av roverens landing på Mars, hadde krympet til bare noen få hundre meter. Mellom Perseverance og et av dens viktigste vitenskapelige mål, Jezero Crater-deltaet.

Men for å nå det, eller nesten, roveren til GRYTE Han måtte unngå et farlig område, et sanddynefelt. Og til slutt måtte han reise mer enn 8,6 kilometer for å komme dit.