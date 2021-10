Utholdenhetsrover finner bevis på katastrofale klimaendringer i den fjerne fortiden til Mars

Hvordan ville Xero -juvet vært da en innsjø fylte seg for 3 milliarder år siden. NASA / JBL-Caltech



I følge MIT pressemeldingDen første vitenskapelige analysen av bilder tatt av NASAs flittige rover bekreftet at Mars ‘Xero -juv en gang var en rolig innsjø, kontinuerlig matet av en liten elv for omtrent 3,7 milliarder år siden.

Men de tynne lagene av leire og karbonat som avsettes i den fossile innsjøen er dekket med tjære, som er en sedimentær stein som består av en blanding av store og små steiner. Forskere mener steinene ble tatt titusenvis av kilometer oppover og plassert i en gammel innsjø, noe som markerte katastrofale klimaendringer i den fjerne fortiden til Mars.

Ny analyse, Publisert i dag i bladet VitenskapOg Den er basert på bilder av store steiner på den vestlige kanten av avgrunnen. Satellitter har tidligere vist at denne fremmedgjøring, sett ovenfra, ser ut som elvedeltaer på jorden., Sedimentære lag legger seg i vifteform når elven renner ut i en innsjø.

Nazareth Mars Observatory Orbiter sett med et stort elvedelta mot vest ⁇ [+] Margin. NASA / JBL-Caltech



Nye bilder av flid fra innsiden av avgrunnen bekrefter at dette utsiden virkelig er et elvedelta. Rovers kameraer, Mastcom-Z og superkameraets eksterne mikro-bildebehandler (RMI), tok bilder i en avstand på ~ 2,24 km.

Sedimentområdet i Jerodalen Delta, kalt Kodiak. ⁇ [+] Det er omtrent 2,24 km fra Perseverance via Mastcom-Z. NASA / JBL-Caltech



Da forskerne stirret på bilder av hovedutsiden, la de merke til at store steinblokker og grus var innebygd i de mindre og høyere lagene i deltaet. Noen steiner er 1 meter brede og veier flere tonn. Teamet konkluderte med at disse massive steinene kan ha dukket opp fra utsiden av avgrunnen og kan ha vært ved kanten av avgrunnen eller en del av en stein 40 miles eller mer over.

Etter den nåværende plasseringen og dimensjonene å dømme, sier teamet at steinene beveget seg nedover og opptil 9 kubikkmeter vann med en hastighet på opptil 9 meter per sekund ved bunnen av innsjøen. . Rin Seks i Europa).

Sedimentært arvestykke indikerer at den gamle innsjøen i Jessero Valley ble matet for sin eksistens av en saktegående elv. Da ble været sterkere og lynflom satte store steiner i deltaet. Etter at innsjøen tørket opp for omtrent 3 milliarder år siden, tæret luften på landskapet og forlot avgrunnen vi ser i dag. Årsaken til disse klimaendringene er ennå ikke kjent.

“Det mest fantastiske som har blitt resultatet av disse bildene, er muligheten til å fange tiden det tar å krysse dette ødelagte landskapet vi nå ser fra dette kraterlignende beboelige miljøet,” forklarer han. Benjamin Weiss, professor i planetarisk vitenskap ved MIT, Institutt for jord-, atmosfærisk og planetarisk vitenskap Medlem av den analytiske komiteen. “Disse steinbedene kan være registreringer av denne endringen, som vi aldri har sett andre steder på Mars.”

Nå har forskere bekreftet at krateret en gang var et innsjømiljø, og de tror at sedimentet kan ha inneholdt spor av gammelt vannliv.