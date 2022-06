Utmerket klokke for sport, personlig hygienefunksjon

Huawei Watch GT 3 Pro er en høykvalitets festet klokke. Titanium Elite Steel-modellen vi fikk muligheten til å teste er helt nydelig til tross for overvekt. Denne klokken hever merkets eleganse fantastisk, og inkluderer den eksklusive urbane klokken 3 til dags dato.

I tillegg til den attraktive designen inkluderer klokken noen interessante nye funksjoner, inkludert sporing av pulsbølgehastighet og en dykkeprofil som er relativt omfattende. GT 3 Pro er en flott plattform for alle som ønsker å engasjere seg i sport eller følge helsen tett. Nå som AI-treningsprogrammer og navigasjon er fullt funksjonelle har du ingen grunn til å bli i sengen!

På den annen side, hvis du leter etter en bruksklokke, kan du bli skuffet (med mindre du har en Huawei-smarttelefon). Det er flere barrierer på dette prisnivået, mellom den fortsatt inaktive kontaktløse betalingen, Celia Voice Assistant som er utilgjengelig på Android og iOS, eller det noe tomme AppGallery. Huawei modner imidlertid oppskriften sin litt, og gir litt mer potensial med oppgraderinger til GT 3 Pro og dens yngre søstre.

Så vår dom vil være klar: Idrettsutøvere og brukere av Huawei-utstyr, gå for det. Andre, vent litt før det eksploderer. Elite Steel-modellen ser ut til å være for dyr å levere på daglig basis (til tross for det virkelig majestetiske designet).