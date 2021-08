Utover diplomati | Manila Times

Bjorn Jansen, norsk ambassadør på Filippinene, Bilde med tillatelse fra Den Kongelige Norske Ambassaden, Manila

Ambassadører er ofte et bilde av ro, sjenerøsitet og stille verdighet. Som et tegn på overtalelse og vennlighet, har de blitt anerkjent som et menneskelig ledd i den globale kjeden av diplomati som binder nasjoner til en mektig allianse.

Men bak hver diplomat ligger en unik historie som overgår formaliteter og skikker.

Når det gjelder Björn Jansen, Norges ambassadør på Filippinene, overgår plikten til å opprettholde det mangeårige bilaterale forholdet mellom de to landene deres delte historie som nasjoner som er stolte av sjøfolk.

Bare to år etter utnevnelsen til Filippinene dro ambassadøren på en reise ikke mange utenlandske utsendinger tok.

“Det var i januar 2020 da jeg besøkte Solo og Basilan,” sa Jansen. “Til tross for de mange utfordringene var menneskene jeg møtte i dette området varme og gjestfrie. Det var fantastisk.”

Denne erfaringen, uansett hvor farlig den var, introduserte ham for de sosiale og politiske problemene som hjemsøker de sørlige områdene i landet.

Denne besluttsomheten om å fordype og forstå det filippinske folket stammer fra hans barndomsinteresse for historien og kulturen i landene.

“Jeg har vært interessert i verdenshistorie og kultur siden jeg forlot hjembyen Norge for å være utvekslingsstudent i videregående skole i USA. [Today]Jeg føler meg heldig som har kunnet lære så mye om dette fantastiske landet. ”

Jahnsens ekte interesse for filippinsk suksess og kamp har ført til en dypere forståelse av hva som driver folket hennes til å trives og utmerke seg – egenskaper som er spesielt sterke blant filippinske sjøfolk.

Bevæpnet med omsorg og barmhjertighet til noen av de beste sjøfolkene som er ansatt i den norske lasteflåten, har Jahnsen, sammen med den kongelige norske ambassaden på Filippinene, gjort alle anstrengelser og ressurser for å beskytte helse, velferd og levebrød for nevnte sjøfolk.

“Den norske skipsindustrien har opprettet et karantenesenter for filippinske sjøfolk på Marriott Hotel i Manila. Flere tusen sjøfolk har passert her, slik at de kan logge seg på norskflaggede fartøyer samtidig som de garanterer sikkerheten til sine medskipsmenn,” Jansen forklart. bevegelse av hjulet i verdenshandelen.

Ambassadøren anerkjente filippinernes absolutte vilje til å overvinne pandemien og ta de betydelige utfordringene den presenterer for den globale skips- og sysselsettingsindustrien. I løpet av disse tider var Jansen mer enn en ambassadør – han er en med den lokale marineindustrien i å sykle på endringsbølger.

“De maritime tradisjonene i to land med stolte sjøfolk forblir grunnlaget for det utmerkede og mangeårige bilaterale forholdet mellom Norge og Filippinene. Som det fremgår av hendelsene de siste 16 månedene, tror jeg at våre næringer og våre maritime myndigheter vil fortsette å finne innovative måter å samarbeide på for å overvinne utfordringene som pandemien medfører. ”

I dag er Jahnsens takknemlighet for landet og dets folk fortsatt høy. Han husket euforien han følte da han først kom til Filippinene, og at han var “heldig” å ha kommet mange år før epidemien brøt ut.

“Vi var veldig glade for å komme hit. Vi har et omfattende samarbeid på energi-, sjø-, freds- og forsoningsområdet. Heldigvis klarte vi å komme hit før pandemien rammet oss,” sa Jansen.

Ambassadøren pleide å trene til en triatlon i Davao og utforske øyene under vann.

“Jeg elsker å dykke og hadde noen fantastiske undervannsopplevelser mens jeg bodde her. Jeg trente også til triatlon, men nå lurer jeg på hvorfor alle klærne mine har krympet,” sa Jansen fra sin “lukkede kropp”.