Utover lisensen “Love It or List It” for regionale organisasjoner i Frankrike og Finland

Utover rettigheter Opprettholder fremdriften i den berømte eiendomsutstillingen ”Liker eller lister opp dette», Kunngjorde to nye versjoner laget i Finland og Frankrike. I Frankrike, M6 Dette formatet er lisensiert og er nå i pre-produksjon i sin finske versjon. Kaninfilm Produserte den første 10-episoden serien for kringkasteren FireDen blir utgitt 26. august. Den skandinaviske kringkasteren vant også den fjerde sesongen av “Love It or List It: Australia” og “Love It or List It: Brilliant Builds”. Beyond Rights UK (Channel 4), Norge (TV2), Nederland (Talpa TV), Tyrkia (Discovery), Portugal (sic), Spania (Mediaset), Polen (Virtualna Polga, Canal Plus), New Zealand (Discovery), Australia (Foxtel) og Latin-Amerika (Discovery).

Dubai-basert distribusjons- og produksjonsfirma SynProNize Han tok noen arabiske dramaserier, ”Beirut Bride“Er”Al Nihyaதொடர் og serien distribueres i henholdsvis Ghana og Pakistan. Produsert av “Beirut Bride” Midtøsten Broadcasting Corporation, Og tenner etterforskningsforholdet mellom en forretningsmann og en nattklubbsanger, mens Egypt Synergistisk reklame Produsert av “Al Nihaya”, en post-apokalyptisk historie om en programvareingeniør som møter en fremtidig versjon av seg selv ansikt til ansikt. Grunnlagt i 2020 av et nytt medlem av SynProNize Academy Nitin Michael Det er Smilende pulter.

Kunstgalleri

baftaBritish Academy of Film and Television Arts har kunngjort resultatene av sin siste valgrunde. Anna Hicks Valgt til formann for filmkomiteen Alle flasker Utnevnt til styreleder for fjernsynskomiteen og nestleder for BAFTA. Etter hans tidligere roller, Joe Twist Valgt til formann for idrettsutvalget og Krishnendu Majumdar Som leder av BAFTA.

“Med Joe som styreleder for vårt idrettslag, er alle våre ledere og medlemmer av film, sport og fjernsyn i hjertet av BAFTA-ene som helhet. Som frivillige hjelper de BAFTA-ene å vokse og lykkes i karrieren. Jeg takker alle for alt, ”sa Majumdar i en uttalelse.

Festival

Sarajevo filmfestival Den tidligere nominerte for beste skuespillerinne (“Gruppa”) og vinneren av Locarnos beste skuespillerinne (“Belly, Belly Sweat”) ble invitert til seremonien. jasna surishi Styreleder for voldgiftsretten 27. i årDette Festivalutgave. Sist regisserte Uric rollebesetningen av den Oscar-nominerte filmen av Jasmine Panick for beste internasjonale innslag.Wilcox, er det? “

“Så heldig som vi kan se, har Jasna Zurich nok en gang vist den ekstraordinære kraften til talent og kunstneri til å uttrykke en manns skjebne. Det er vanskelig å forbløffe verden. mirsad purivatra Som kunngjort i Beograd.

Støperi

ITV Fant det Martin Compton (“Politikk”), tuppence Middleton (“Downton Abbey”) e Rupert Penny Jones (“The Drowning”) skal regissere rollebesetningen til sin neste thriller.Vårt hus, “Fra Bilder av den røde planeten. Trioen kommer sammen for å støtte birollene. வெருச்சே ஓபியா (“Jeg kan ødelegge deg”) e komuri bukett (“Respekt”). En dag kom hun hjem og omfavnet manuset til serien, om en kvinne som så alle eiendelene sine borte og fremmede flyttet inn Simon Gray Det er Belinda Campbell Produsent. Sherry Foxon (“Bridgeton”) Dom Mullens (“Forsøk”) Fungerer som produsent.

Teknologi

100 ball cricketkamp Ett hundre Det er Antennespill Samarbeid om den nye forstørrede virkelighetsopplevelsen for sportselskere. Ved hjelp av motion capture-teknologi har begge selskapene registrert bevegelsene til fullverdige profesjonelle cricketspillere i detalj, og vil bruke oppfinnelsene sine til å forbedre fremtidige sendinger ved å montere avatarer i direktesendingen. 3D-modellen kan monteres på hvilken som helst bakgrunn og vil snart være tilgjengelig på Sky Sports The Hundred.

Reality-show

Sjette sesong ”Storebror NassEt av Nigerias mest populære reality-show skal til Storbritannia, hvor det vil være tilgjengelig for streaming på den afrikanske scenen shomax. 24. og 25. juli vil tjenesten tilby en spesiell dobbel utgivelse av den nye sesongen, arrangert av mangeårig programleder og første sesongkonkurrent Ibuka Opi-Unsendu. I tillegg til seriens vanlige 24-timers live stream, er annet “Big Brother Niaz” -innhold også tilgjengelig på Showmax, inkludert House Challenge President og Daily Highlight Reuse.

Kulturell rådgivning

ITV Han utnevnte medlemmene sine Kulturell rådgivende komité, PTI er et uavhengig panel av eksterne konsulenter fra forskjellige bransjer for å anbefale tiltak for avledning og inkludering. Styret vil møte direktøren for ITV Additions and Diversity fire ganger Ed Rockliff I tillegg til andre seniormedlemmer i ITV. Nye medlemmer av styret: Priscilla Buffer, Leder for mangfold og tillegg i Dictoc EMEA; Dr. Halima Begum, PDG D Runnimate Trust; Senat Burke, Grunnlegger og administrerende direktør for Tilding the Lens, et tilgangskonsulentfirma; Saturn Danda, Funksjonshemmingsspesialist og grunnlegger av Asian Women’s Festival og Asian Disability Network; Sam FriedmanSosiolog, sosiolog og professor i ulikhet; Christoph Kena, Grunnlegger og administrerende direktør for Brand Advance for Multimedia Network on Diversity; Det er Kelly Lee, Senior mediesjef.

Den beste typen

