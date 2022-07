Dette er en fin dumpling laget av Hacht politiområde i Flamsk-Brabant. Sist mandag lanserte det føderale politiet en ransakingsordre etter forsvinningen av en 69 år gammel kvinne med Alzheimers sykdom i Sherbeek. Chamsdha Darkaoui var forvirret og tok De Lijn-bussen for å gå til Kora, men han befant seg ved endestasjonen, som ligger i Haacht kommune, 20 km unna. En lokal beboer slapp henne til slutt av på politistasjonen på kvelden, men hun ble løslatt av politiet som trodde hun var papirløs. Til sammen ville hun ha vandret i gatene i Hatch i 19 timer.

Samstha ble savnet rundt klokken 14.30 mandag i Sherbeek. Vi lette etter henne overalt og dro til Stip-depotet i Haren, hvor en politipatrulje fra Nordsonen tok vitneforklaringen til en Securitas-agent. Kutt til Cora setter hun seg på De Lijn-bussen og drarDet er «Samstas venn Essetia forklarer. «Politi Nord klarte å finne hennes savnede mobiltelefon rett før telefonen gikk tom for batteri. Den var i nærheten av Hatch-stasjonen. En politimann fortalte oss da at han hadde gode og dårlige nyheter. Den gode nyheten var at hun hadde overnattet Etter å ha vandret i gatene i 7 timer, ble en lokal beboer Politistasjonen plukket opp av noen rundt klokken 23. Den dårlige nyheten var at klokken 05.50 slapp politiet henne og slapp henne ut i skogen, og forvekslet henne med en udokumentert person.»

Samstha befant seg alene i denne ukjente kommunen og vandret i mer enn tolv timer. «Vi varslet administratoren av en Facebook-side i Hacht kommune, som hadde opprettet en lokal mobilisering for å finne Samsta. Jeg gikk også dør-til-dør der. Vi så ikke noe politi som patruljerte i nabolaget for å hjelpe oss med å finne henne. Flere syklister passerte området, hvorav en til slutt fant henne i en privat hage. så. Hun satt på en benk.»Essediya fortsetter.

Så hun tok henne med tilbake til politistasjonen onsdag rundt klokken 23 og datteren kom for å hente henne. «Zamsta hadde en nøkkelring og en lærlommebok som ikke hadde legitimasjonen hans, men kortet hans med kontaktinformasjonen hans. Det er sprøtt å vite at han ble hentet for å være en papirløs person og at han er gjenstand for en nasjonal etterlysning Det er vanligvis oppført i den lokale politidatabasen.Må i tillegg har han bodd i Belgia i 60 år, jobbet her hele livet og snakker fransk med letthet.s «Legger til Esetia som ønsker å anmelde politisonen for uaktsomhet. «Hun var veldig skitten og falt i bakken da hun vandret. Hun ble imidlertid ikke kjørt til sykehuset for undersøkelse. Hun fikk verken vann eller mat på dette tidspunktet.»

Vi prøvde å kontakte Hatch Police Zone for å få en reaksjon, men forgjeves.