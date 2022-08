Utrolig: Mbappé slutter å spille en handling… fordi vi ikke passerer ham

Siden han flyttet til Paris Saint-Germain, ønsker Kylian Mbappe å kontrollere alt i klubben. Da han returnerte til PSG-elleveren mot Montpellier (5-1) på lørdag, husker vi spesielt Kylian Mbappes scoring fra en corner i den 69. (han feiret det da han skjøt) og den missede straffen.

Likevel har den franske landslagsspilleren skilt seg ut flere ganger for å vise sin misnøye på banen. Publikum var frustrert, og mannen som ofte blir definert som en moden playboy i sine taler var barnslig lørdag kveld.

For eksempel, på kontringen, når pariserne løper mot motstandermålet, har Vitinha to løsninger: la ballen stå til venstre eller høyre. Da Mbappé var til venstre ble portugiserens utvelgelse fullført og han ba om ballen.

Gutten fra Bondi bestemte seg for å snu ryggen til spillet og slutte å spille da pariserne var på nippet til å score et ekstra mål, i stedet for å prøve å få litt mer skinn opp i banen og fortsette å spille.

Scenen skapte oppsikt i sosiale medier.