Utrolig, men sant: en historisk bro i Rotterdam må demonteres for … Jeff Bezos’ yacht

Au pied du pont, une habitante d’une péniche s’empresse de fuir l’attention du monde entier que suscite l’ouvrage, monument d’avant-guerre iconique de la ville, partiellement reconstruite après le bombardement de l’armée allemande anheng Andre verdenskrig. Königshafenbrugge-broen, kjent for Rotterdam som De Heve, er den siste hindringen i havet for Jeff Bezos’ luksusyacht, for høy for arbeid, til tross for atmosfærisk gassgrense på 46 meter.

For å la yachten passere, må den sentrale delen av broen fjernes midlertidig. Men etter en større ombygging i 2017 lovet kommunen å ikke demontere arbeidet som er klassifisert som et nasjonalt monument igjen. Yolande Ferry, en 62 år gammel artist basert i området, synes all hypen rundt broen og yachten er «litt overdrevet». Men hun innrømmer, “De Heave er en gammel dame og hun er litt svak.”

Ifølge byens ordfører, Ahmed Abu Talib, har kommunen ennå ikke mottatt noen forespørsel om tillatelse fra entreprenøren til midlertidig demontering av brua.

“gale hus”

Yachten ble bygget ved Oceancos verft nær Rotterdam. For å nå havet må den passere under denne broen som dateres tilbake til 1878, og ble reparert etter å ha blitt bombet i 1940, under andre verdenskrig. Ifølge lokale medier er prisen for lav for den amerikanske milliardærens skip med tre master, en yacht verdt 430 millioner euro. Mr. Abutaleb sa at kommunen vil ta sin avgjørelse når en søknad om tillatelse faktisk sendes inn, under hensyntagen til den økonomiske interessen og den “maritime profilen” til området, samt bevaring av broen. – Her på øya er det et galskap, fordi alle er så forvirret, sa Froc van Loo, den 30 år gamle forretningsmannen, til AFP.

“La oss først se om denne forespørselen kommer og om den blir akseptert,” hevder den unge kvinnen, og hvis demontering er “virkelig nødvendig, bør vi kanskje være veldig stolte over at skipet kommer fra havnen vår.” “Utrolig. Først trodde jeg det var en aprilsnarr, for å være ærlig,” sa Ton Weslink, president i Rotterdam Society for the Protection of Historic Monuments.

“Jeg er veldig sjokkert,” sa Wesselink, sitert av den nederlandske offentlige TV NOS. Og han fortsetter: “Det som bekymrer meg er presedensen, så hvor skal det stoppe?” “Det er arven vår, og vi må ta vare på den,” sier han.

En del av befolkningen mener det går for langt å demontere en del av brua for å tillate passasje av en privat yacht. En Facebook-gruppe oppfordrer til å kaste egg på skipet, et «morsomt» tiltak, ifølge arrangørene. “Folk med mye penger bør forstå at de ikke har råd til alt. Med denne oppfordringen gjør vi vår stemme hørt på en leken måte,” kommenterte Pablo Struermann, prosjektoppstart, 40, sitert av Algemeen dagblad.

Yolande Ferree har et annet forslag: flytt skipsbyggerstedet til den andre siden av broen.