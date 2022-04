Utrolig nærkamp av galakser fotografert av Hubble

Et år til med himmelen Hubble-romteleskopet, Som er 32 år gammel. NASA la ut et bilde for arrangementet.» Hickson Compact Group40 Også kjent som HCG40, en merkelig gruppe på fem Konstellasjoner. Av dem ble en kalt en galakse Elliptisk Og en Linseformet galakse. Når det gjelder de tre andre, er de spiralformede Melkeveien.

Ligger mot Konstellasjon Hos Hydra er panelet så kompakt at det kan passe med intervaller mindre enn det dobbelte av diameteren til Melkeveien vår. Grunnen? De Svart materiale : Den omgir fem galakser i en glorie. Som et resultat nærmer de seg uunngåelig hverandre. multer Deres gjensidige tiltrekning er ikke av tiltrekning, men av den Svart materiale, Usynlig. Hubble så på dem mens de forberedte seg, på et avgjørende øyeblikk i livet deres Å slå sammen Hverandre. Dessuten er ikke tidsskalaen den samme som vår Slår sammen Det vil bare skje om en milliard år!

Disse fem galaksene er fanget i en glorie av mørk materie, og tvinger dem til å nærme seg hverandre til de kolliderer. Last ned utskriftsbildet (28.6Mb) © NASA, ESA, STScI, Alyssa Pagan

Dette er måten James-Webb bør holdes ansvarlig på

Brukt Rundt den runde stien Jorden rundt på 1990-tallet Astronauter Siden NASA har Hubble gjort mer enn 1,5 millioner observasjoner av rundt 50 000 himmellegemer! Nok til å gjøre så store funnFremskynder utvidelsen av universet, Eller bestemme størrelsen og alderen. I dag, James Webb Den gjør seg klar til å ta ansvar ettersom den har målt og klargjort alle sine måleinstrumenter. Som sine forgjengere utforsker den det dype universet, med alle dets motiver, første øyeblikk og dannelsen av galakser. Disse kan være i samme tilstand som HGC40-galaksen, det vil si at de er samlet i mindre og tettere klynger.