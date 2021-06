‘Utrolig skummelt’: Brann i Arizona brenner over 138 000 dekar | Arizona

Et par skogbranner brenner Arizona Med et område på 138.700 dekar brent kjemper nesten 1000 brannmenn for å beskytte samfunn, elektriske forbindelser og motorveier.

Telegrafbrann brenner nær det verdensomspennende distriktet øst for Phoenix, 0% var under kontroll Fra og med tirsdag morgen hadde mannskapet avansert mot Meskel-brannen i sørøstlige Globin, Arizona, og er nå 23% i kontroll. Ingen dødsfall eller personskader er rapportert så langt.

“Tørre gress og Manzanida-børste brenner aktivt etter mørkets frembrudd på grunn av regnværet om natten,” sa tjenestemenn om Telegraph-brannen i en hendelsesrapport tirsdag. Brannen steg til 71 756 dekar over natten da brannmenn arbeidet døgnet rundt for å beskytte området mot de fortsatte brennende aktivitetene og brannsporet. Utsettelser er fortsatt i kraft i mange samfunn sør for rute 60 i USA.

Brannen ble utløst av en tørke i Arizona og det vestlige USA, sa tjenestemenn og forskere. Nok en rekordsesong for Blaze.

Begge disse brannene, som ble utløst av luft og temperaturer nær 38 ° C på søndag, antas å være menneskeskapte, men tenning er fortsatt under etterforskning.

“Hele området i dag var utrolig skummelt.” Sa Mila Pesic, borgermester i Arizona Superior, sa at utkastelsesvarsler fortsatt er i kraft, ifølge et Facebook-innlegg. “Denne brannen er veldig uforutsigbar, men mannskapet gjør alt de kan for å beskytte alle områder,” la han til. “Den oransje gløden er mindre lys for oss, men våre naboer i Globe / Miami ser den intense, truende lyse oransje gløden. Vi står sammen med våre naboer og ber om deres beskyttelse som de gjorde for oss.”

Meskel-brannen, som allerede dekker 67 000 dekar, brenner i fjernt og ulendt terreng, noe som kompliserer kontrollinnsatsen, men tjenestemenn sier at det har vært vellykket å “redusere branntrusselen mot kritisk infrastruktur, ressurser og samfunn.”

Arizona Forestry and Fire Management Department sa at fjor var en av de verste brannsesongene på et tiår, med nesten en million hektar brent.

“Brannrisikonivåene vil definitivt være høyere enn normalt. Nå opplever mye av staten Arizona en eksepsjonell tørke,” sa Marvin Bercha, en meteorolog ved National Weather Service i Phoenix. Sa AZ Central. “Alt som trengs nå er litt støvete luft og varme temperaturer, som er en oppskrift på ekstreme brannrisikonnivåer.”