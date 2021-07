‘Utrolig sliten’ Queen Hall drar til Palmoral høyt over bokskandalen

En “utrolig sliten” dronning sies å ha reist til Palmoral for en sårt tiltrengt pause etter at Harrys memoarer tok et nytt slag. Prins Philip, Sa en kongelig innside.

Den overraskende kunngjøringen ble gjort denne uken om at hertugen av Sussex skrev en memoar, som lovet ytterligere avsløringer om hans fortid, og at selv medlemmer av den kongelige familien ikke ble informert om det.

Med tanke på de harde kritiske intervjuene han har gitt i USA siden han flyttet til California om livet som konge, antas det at han er bekymret i regjeringskretser om hvilke nye avsløringer han har lagret.

Nå har den 95 år gamle dronningen dratt til Skottland for å unnslippe monumentets fall, Solen Rapporter.



EN Solen Kilden sa: “Hun kunne ikke vente med å dra. Hun er fortsatt veldig lei seg og vil reise til Balmoral for å flykte fra ting. Hun er også utrolig sliten.

«Det siste hun trengte var kunngjøringen av Harrys bok og den nye påstanden om at han kunne gi ut fire bøker.

“Det har gått tre måneder siden Philip ble gravlagt Så bokmeldingen er utrolig ufølsom og virker som ytterligere to fingre for monarkiet.



Kilden sa at dronningens råd om bokens nyheter burde holdes stille og ikke reagere på.

Memoaret vil bli utgitt neste år, sammenfallende med Queen’s Platinum Festival.

Forholdet mellom Harry og andre medlemmer av den kongelige familien har vært lite kommunikativt siden Sussex flyttet til California i fjor.