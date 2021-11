Utrolige bilder av en rytter som på alle måter prøver å slå ned to syklister | Annen

Heldigvis klarte en av syklistene å filme hele scenen fordi kameraet var montert. Du kan se på bildene en rød bil som kommer i full fart og faretruende beiter en av syklistene. Da stoppet sjåføren noen meter unna. Han går ut av kjøretøyet og prøver å avskjære en syklist for første gang, og deler seg deretter til høyre for å unngå ham. Den andre går rundt den til venstre.

Føreren setter seg så tilbake i bilen og svinger mot syklistene i fart. Han slo seg på begge sporene for å forstyrre dem. Heldigvis kom ingen bil denne gangen andre veien. Til slutt klarte bilen å fange en av syklistene og ble sittende fast med ham, noe som tvang ham til å lene seg over og parkere på siden. Scenen ender med voldsomme verbale utvekslinger mellom menn. Heldigvis ble ingen skadet denne dagen.

Men historien slutter kanskje ikke der. Video kan brukes som bevis mot sjåføren i forbindelse med en klage inngitt av syklister. Dessuten, ifølge det tyske mediet Stern, er den 56 år gamle mannen ikke ny for retten: Han har allerede begått flere trafikkforbrytelser. En talsmann for regjeringen presiserte at mannens førerkort var tatt fra ham og at han ikke lenger hadde myndighet til å kjøre kjøretøyet. Det er åpnet etterforskning av den farlige hindringen for veitrafikken og risikoen for andres liv.