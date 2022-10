Utseendet til Nokia-ringetoner

Den finske produsenten er kjent ikke bare for sin 3310-modell, men også for sine spesielle ringetoner.

Hvis Nokia-eiere har tatt noe fra seg, er det at produsenten alltid er i stand til å lage telefoner som er udødelige. Så prøv å spille en fotballkamp tidlig med iPhone 14, og resultatet vil være mye lavere enn 3310.

Nokia har imidlertid mer enn ett triks i ermet. Mens holdbarheten til flaggskipet alltid nevnes, blir et annet aspekt av modellen ofte oversett. Dette er ringetonene hans.

Faktisk brukte den finske komponisten morsekode for å introdusere subtile meldinger i melodiene hans. Derav ringetonen klatringDen varsler deg om et innkommende anrop «Forbinde mennesker». Det var ikke annet enn slagordet til merket på den tiden. Samtidig betyr koden som indikerer at du har mottatt en SMS… «SMS».

Hvis du fortsatt har en Nokia 3310, sjekk selv. Last ned en morsekode-oversetterapp for din nåværende telefon.

_

Følg Keiko Facebook, Nettverkslys Og instagram Så du går ikke glipp av nyheter, tester og tips.