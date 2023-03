Utsettelse av forsøk på å skyte opp den første 3D-printede raketten

Denne jomfruflyvningen ble nøye gransket, da den, hvis den var vellykket, kunne bidra til å revolusjonere lanseringsindustrien.

Raketten, kalt Terran 1, er utviklet av selskapet Relativity Space. Skytevinduet utvidet seg fra kl. 13.00 (19.00 HB) til 16.00 lokal tid, men etter flere forsøk ble avgangen utsatt.

Den ubemannede rakettens motorer var på da et «automatiseringsproblem» tvang selskapet til å avbryte oppskytingen. Et nytt forsøk fant sted like etter, men oppskytingen ble avbrutt igjen på grunn av trykkproblemer i rakettens andre trinn, tvitret selskapet.

«Teamet ga alt i FOND i dag, og vi vil gjøre det samme i neste forsøk. Mer informasjon vil komme om den nye lanseringsdatoen,» skrev han, etter å ha forsikret at «basert på en innledende analyse av dataene, kjøretøyet er i gode forhold».