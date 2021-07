Utsikten fra verdensrommet når brannrøyk ødelegger skårene i Nord-Amerika

I går, da datteren min satt på tribunen på Yankee Stadium i New York City, så hun bort fra spillerne på banen til himmelen. Hun ble forstyrret av det hun så: en miasma av luftforurensning.

“Jeg er på et Yankees-spill og himmelen ser ut som Shanghai,” sendte han en tekstmelding til meg. “Er det på grunn av brannene?”

Jeg var i Boulder, Colorado, hvor vår egen himmel var full av skitt og luftkvaliteten hadde sunket til “UHELDIG FOR FØLSOMME GRUPPER.” (Det vil inkludere meg, siden jeg har astma.)

Så jeg sjekket satellittbildene, og helt sikkert hadde røyken fra brannene i det nordvestlige USA og Canada blitt blåst bort av jetstrømmen og ført over kontinentet. Jeg kunne tydelig se at New York var under et tykt teppe.

Du kan se kappen i videoen ovenfor, som består av bilder hentet av GOES-16 værsatellitten.

Flammene brenner igjen og igjen …

“Skogbranner fortsetter å aktivt brenne i 13 stater, hvor 78 store branner og komplekser har brent 1 346 736 dekar,” rapporterte National Interagency Fire Center i sin oppdatering i dag (21. juli). Det er mer enn fire ganger størrelsen på byen Los Angeles. “Nye store branner rapportert i California, Montana og Wyoming.”

Bekjempelse av flammene er mer enn 20700 brannmenn i villmarken og støttepersonell.

Animasjonen ovenfor, basert på produksjon av datamodeller, viser at røyken sprer seg nesten fra kyst til kyst. Den lilla fargen viser de tetteste konsentrasjonene og kan hjelpe deg med å finne individuelle branner. Spesielt se på Nord-California, Sør-Oregon, Nord-Washington og British Columbia. Mye av røyken kommer fra brann i disse områdene.

Denne GOES-16 satellittvisningen strekker seg fra Colorado og Rocky Mountains til venstre til Atlanterhavskysten til høyre. I animasjonen er skyene hvite og mørkere for det meste bakken, mens røyken har en noe mørkere fargetone og ikke er ugjennomsiktig. Ta en titt mot nordøst, og du kan tydelig se røyken stige over Nord-Atlanteren.

17. juli 2021 hadde røyk fra de nordamerikanske skogbrannene krysset Nord-Atlanteren til Norge og Sverige, sirklet i rødt på dette røykfordelingskartet. (Kreditt: Copernicus Atmosphere Monitoring Service)

Faktisk har røyken fra skogbranner i Nord-Amerika allerede krysset Atlanterhavet, som dette kartet viser. Jeg lagde en sirkel rundt en lapp av røyk som 17. juli hadde nådd Norge og Sverige.

Takket være forholdene som forventes å forbli varme og tørre, er det dessverre utsiktene for betydelige brannfarer i store deler av det vestlige USA og til og med det øvre Midtvesten under resten av juli Y fram til august.